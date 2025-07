Eigenverantwortliches, selbst­orga­ni­sier­tes Lernen wird zur Notwendigkeit, ist aber nicht so leicht umzusetzen. Custom GPTs sind eine Möglichkeit, Lernende dabei individuell zu unterstützen und die Lern­motivation zu steigern.

Selbstorganisiertes Lernen hat in Unternehmen und Organisationen an Bedeutung gewonnen. Auslöser hierfür sind unter anderem eine übergeordnete Bewegung vom Lehren zum Lernen (Barr & Tagg, 1995) und die Rückbesinnung auf das Potenzial von informellem Lernen (Cross, 2007). Darüber hinaus verweisen Verantwortliche für Weiterbildung und Personalentwicklung darauf, dass sie aufgrund der beschränkten Ressourcen gar nicht in der Lage sind, alle Zielgruppen innerhalb des Betriebs mit passgenauen Angeboten zu versorgen.

Vor diesem Hintergrund wird oft argumentiert, dass Beschäftigte mehr Eigenverantwortung für ihr lebenslanges Lernen übernehmen müssen und dass Betriebe dazu geeignete Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Vielerorts werden große digitale Inhalte-Bibliotheken wie Linkedin Learning (mehr als 20.000 Lerneinheiten) lizenziert. Die Erwartung ist dann, dass die Beschäftigten damit selbstgesteuert, eigenverantwortlich und zielgenau ihre eigene Weiterbildung und (Kompetenz-)Entwicklun...