Bild: BDVT e.V. Verbandsvizepräsident Stephan Gingter ist einer der Referenten auf dem "BDVT-Dialog Training & Coaching".

Interne Trainer und Coaches sollen in Zukunft verstärkt in den Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches (BDVT) integriert werden. Der Startschuss dafür fällt auf der Veranstaltung "BDVT-Dialog Training & Coaching", zu dem der Verband am 20. August nach Köln einlädt.