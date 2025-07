Welche Werte leiten Menschen bei der Arbeit leiten und wie stark prägen diese ihr Verhalten? Das untersucht eine Studie von Fraunhofer IAO und Ruhr-Universität-Bochum. Teilnehmende Unternehmen haben die Chance, eine individuelle Auswertung über die Werte ihrer Beschäftigten zu erhalten.

Persönlichen Werte und Erwartungen haben einen Einfluss darauf, wie Menschen arbeiten und sich im Job wohlfühlen, wie sie führen und wie sie geführt werden wollen. Sie betreffen also die Bereiche Gesundheit, Motivation, Arbeitgeberattraktivität und Innovation in Organisationen. Ziel eines Forschungsprojekts von Fraunhofer IAO und Ruhr-Universität-Bochum ist es, ein tieferes Verständnis der Rolle persönlicher Werte im Arbeitskontext zu gewinnen.

Begrenztes Angebot für Unternehmen: nationale Vergleichsprobe

Spaß, Konformität, Macht oder Wahrung des sozialen Status: Der Studie liegt ein psychologischer Fragebogen zugrunde, der auf Grundlage von bereits gesammelten Daten von mehr als 2000 Beschäftigten aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich erarbeitet wurde. Die Befragung dauert ca. 15 Minuten.

Die Studienautoren bieten Unternehmen außerdem die Möglichkeit, die Werte ihrer Beschäftigten im Verhältnis zur nationalen Vergleichsstichprobe zu erfassen. Teilnehmene Unternehmen erhalten einen personalisierten Link, den sie an ihre Beschäftigten weitergeben können. Nach Abschluss der Studie erhalten sie eine individuelle Auswertung mit Benchmark-Vergleich. Die Teilnahme ist auf maximal fünf Unternehmen begrenzt. Interessierte können sich per E-Mail an "jannick.schneider@iao.fraunhofer.de" wenden.