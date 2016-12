08.05.2012 | Personalie

Marianne Weidt, neue Personalleiterin des NDR

Bild: NDR Presse und Information

Marianne Weidt ist seit 7. Mai neue Leiterin der Hauptabteilung Personal des NDR. Die 59-Jährige tritt die Nachfolge von Marion Braun an, die den Sender auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg absolvierte Weidt ein Trainee-Programm bei der Mobil Oil AG in Hamburg, wo sie danach in verschiedenen Funktionen unter anderem im Rechnungswesen und Kostenmanagement sowie im Personal- und Ausbildungssektor tätig war. Anfang der 90er-Jahre wurde sie zur Mitarbeit an einem internationalen Projekt ihres Unternehmens nach London entsandt. 1994 kam Marianne Weidt als Leiterin der Abteilung Personalverwaltung zum NDR. Vier Jahre später wurde sie zusätzlich auch stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung Personal.