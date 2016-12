Neuer Leiter Human Resources bei der RUAG Holding AG

16.12.2011 | Personalszene

Der Verwaltungsrat von RUAG Aviation hat Christian Ferber mit Wirkung zum 1. Januar 2012 zum neuen Leiter Human Resources und Mitglied der Konzernleitung der RUAG Holding AG mit Hauptsitz in Emmen bei Luzern ernannt. Der 45-Jährige kommt von der Sunrise Communications AG, wo er als Executive Director Human Resources tätig war.

Der studierte Jurist beherrscht die gesamte Palette des modernen Personalmanagements und bringt einen breiten Erfahrungsschatz aus verschiedenen Branchen in internationalen Umfeldern mit. So hat Ferber bereits in der Automobilindustrie für Ford Motor Company Switzerland, für den Getränkehersteller Coca-Cola Beverages (Schweiz) und in der Telekommunikation für Sunrise Communications AG gearbeitet. Die Schwerpunkte seiner künftigen Position bei RUAG werden vor allem in der Etablierung von Human Resources als Business Partner für die Divisionen im In- und Ausland, die Weiterentwicklung und Förderung von Mitarbeitern und Führungskräften, die markt- und kundenorientierte Unternehmenskulturentwicklung sowie der Dialog mit den internen Arbeitnehmervertretern und Sozialpartnern liegen.