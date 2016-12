Neue Personalchefin bei der Competec-Gruppe

09.12.2011 | Personalszene

Yvonne Zinniker ist bereits seit September die neue Personalleiterin bei der Competec-Gruppe mit Sitz in Mägenwil in der Schweiz. Sie tritt die Nachfolge von Margrit Poltera an, die sich ab 2012 in Teilzeit um das Salär- und Versicherungswesen kümmern wird.

Zinniker hat sich in den vergangenen Monaten bereits in ihr Aufgabengebiet eingearbeitet. Die 46-Jährige hat an der Fachhochschule Nordwestschweiz die höhere Fachausbildung zur Leiterin Personal absolviert und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Human Resources und in der Personalentwicklung. Vor Competec war sie 15 Jahre lang bei der TNT Swiss Post tätig, wo sie verschiedene leitende Funktionen im Personalbereich verantwortete. Außerdem war sie Präsidentin des Schweizerischen Fallschirmsportverbandes mit über 800 Mitgliedern.