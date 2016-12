Margarete Haase ist "Managerin des Jahres 2011"

29.11.2011 | Personalszene

Margarete Haase, Vorstandsmitglied der Deutz AG, wurde von der Financial Times Deutschland zur "Managerin des Jahres 2011" ernannt. In einem Ranking der 25 Top-Businessfrauen in Deutschland, das die Wirtschaftszeitung bereits im vierten Jahr in Folge ermittelte, errang die 58-Jährige den ersten Platz.

Margarete Haase, seit dem Jahr 2009 Vorstand für die Ressorts Finanzen, Personal und Investor Relations beim Motorenhersteller Deutz, wurde in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch eine sechsköpfige Jury gekürt und vergangene Woche in Frankfurt geehrt. Sie selbst freute sich sehr über diese Anerkennung. "Für mich bedeutet der Titel "Managerin des Jahres" viel mehr als eine persönliche Auszeichnung, denn der Preis ermutigt junge Frauen, sich etwas zuzutrauen – die Vorbildwirkung ist nicht zu unterschätzen", so Haase.

"Margarete Haase ist der beste Beweis dafür, dass Frauen auch in männerdominierten Industriezweigen und in Kernressorts wie Finanzen inzwischen unverzichtbar sind", lobte Steffen Klusmann, Chefredakteur der FTD, Initiator der Auszeichnung und Jury-Mitglied in seiner Laudatio.

Auf der Liste der nominierten Kandidatinnen stehen Managerinnen aus Unternehmen und Organisationen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Darüber hinaus mussten die Kandidatinnen einer der obersten Führungsebenen angehören, die Strategie ihrer Organisation mitbestimmen sowie Erfolge nachweisen können.