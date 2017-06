16.04.2013 | Personalie

Jörg Staff

Bild: STEPHAN DAUB

Der Senior Vice President Human Resources bei der SAP AG in Walldorf, Jörg Staff, wurde in den Vorstand der Fiducia IT AG in Karlsruhe berufen. Er verantwortet damit ab 1. September das Ressort Personalwesen beim größten IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken.

Staff (47) tritt die Nachfolge von Hans-Peter Straberger an, der wie geplant zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird. Der Fiducia-Vorstand setzt sich künftig zusammen aus Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender des Vorstands, Jens-Olaf Bartels, Wolfgang Eckert, Carsten Pfläging und Staff.

Staff begann seinen Berufsweg beim IT-Dienstleister Debis Systemhaus. Es folgten Positionen im Vorstandsbereich Vertrieb bei der Daimler Chrysler AG als Bereichsleiter Global Training sowie als Direktor der konzernweiten Personalentwicklung bei der Deutschen Post World Net.

Seit 2005 war er bei der SAP AG als Senior Vice President in allen globalen und nationalen Senior Executive Personalfunktionen tätig und zuletzt Chief Operating Officer Human Resources (COO HR).