Das CCH Congress Center Hamburg wird derzeit für 200 Millionen Euro umgebaut und erweitert. Nach der für 2020 geplanten Eröffnung werden dann Kapazitäten für bis zu 12.000 Teilnehmer in 50 Sälen bereitstehen.

Heike Mahmoud, die Geschäftsführerin des CCH, hat ein ehrgeiziges Ziel: 300.000 Kongressteilnehmer und 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr sollen spätestens 2025 erreicht werden. Das neue Congress Center Hamburg gilt als eines der größten Congress Center in Europa. Zusammen mit der Universität Hamburg will sich das CCH zum Beispiel für verschiedene wissenschaftliche Weltkongresse bewerben. Durch die geografische Nähe der Universität zum CCH (nur durch eine Hauptstraße getrennt) können viele Synergien genutzt werden.

CCH bringt alles unter ein Dach

Verbandskongresse und Corporate-Veranstaltungen – von der Hauptversammlung oder Produktpräsentation bis hin zur Gala-Veranstaltung – sind die wichtigsten Zielgruppen, die das CCH akquirieren will. Aber auch Konzerte sowie kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen werden einen Platz darin haben. In Hamburg sollen in den kommenden zwei Jahren mehrere Hotels gebaut werden, die für über 6.000 zusätzliche Hotelzimmer sorgen werden. Bereits per Ende 2018 sind neue Hotels mit insgesamt etwa 2.700 Zimmern entstanden.