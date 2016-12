Booz & Company mit neuer Recruiting-Partnerin

01.03.2012 | Personalszene

Christine Rupp ist seit Kurzem neue Recruiting-Partnerin bei Booz & Company. Die 36-Jährige folgt auf Michael Ruhl. In ihrer neuen Funktion vertritt sie die Unternehmensberatung gegenüber potenziellen neuen Mitarbeitern.

upp war bereits zuvor für Booz & Company als Beraterin der globalen Communications, Media & Technology Practice tätig. Vor ihrem Eintritt bei der internationalen Strategieberatung, die im deutschsprachigen Raum rund 580 Mitarbeiter beschäftigt, sammelte Christine Rupp Erfahrungen bei SAP, Hewlett Packard und Adhésion & Associés. Ihr Studium der Europäischen Betriebswirtschaft absolvierte sie an der European School of Business in Reutlingen und der französischen École Supérieure de Commerce in Reims.