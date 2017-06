Anja Marzuillo leitet Personalbereich der NORD/LB

08.04.2013 | Personalie

Anja Marzuillo

Bild: Nord LB

Seit Anfang April leitet Dr. Anja Marzuillo das Ressort Personal bei der Nord/LB Norddeutsche Landesbank. Sie ist Nachfolgerin von Uwe Loof.

Marzuillo war ab dem Jahr 1996 in beratenden und leitenden Personalfunktionen in der Deutsche Postbank AG tätig. In dieser Funktion hat sie auch die Projektleitungen im Bereich Human Resources im Rahmen des IPO der Deutsche Postbank AG wahrgenommen. Auch die Akquisition der BHW-Gruppe sowie von 850 Filialen durch die Postbank hat sie mitbegleitet.