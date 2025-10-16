OEB 2025: Menschlichkeit im Zeitalter der KI

Menschlichkeit im Zeitalter der KI
Die OEB ist seit fast drei Jahrzehnten eine globale Plattform für den Austausch über digitales Lernen und Training. In diesem Jahr beleuchtet die Konferenz unter dem Motto "Humanity in the Intelligent Age. Empathy, Responsibility, and the Duty of Care" die gesellschaftlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und digitaler Transformation – mit einem besonderen Fokus darauf, wie Technologie von menschlichen Werten geprägt werden kann. Die OEB findet vom 3. bis 5. Dezember 2025 im Intercontinental Hotel in Berlin statt.
Technologie mit Verantwortung gestalten
Das Programm der OEB 2025 geht weit über technologische Trends hinaus und thematisiert beispielsweise auch ethische Fragen rund um KI im Bildungsbereich, personalisiertes Lernen oder die Organisatorische Transformation und die Zukunft der Lehrenden. Ziel ist es, Lernende nicht nur mit Wissen auszustatten, sondern auch ihre kritische Denkfähigkeit und emotionale Intelligenz zu stärken. "Das intelligente Zeitalter dreht sich nicht nur darum, was Technologie leisten kann, sondern darum, wie wir sie einsetzen", sagt Rebecca Stromeyer, Conference Chair der OEB.
OEB 2025: Hochkarätige Speaker und interaktive Formate
Mit mehr als 140 Sessions bietet die OEB praxisnahe Workshops, Debatten und Keynotes bekannter Speaker wie Maja Göpel oder Anja Schmitz und internationaler Experten und Expertinnen. Begleitet wird das Event von einer internationalen Ausstellung zu den neuesten Ed-Tech-Innovationen.
Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung für die OEB erhalten Sie unter www.oeb.global
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
104
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
46
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
37
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
36
-
Transaktionale Führung
33
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
33
-
Brauchen digitale Lernangebote eine Zulassung?
32
-
Insead führt erstmals das Ranking europäischer Business Schools an
30
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
281
-
Microlearning: Definition, Beispiele und Mehrwert für Unternehmen
26
-
Menschlichkeit im Zeitalter der KI
16.10.2025
-
Podcast Folge 65: Für Frauengesundheit sensibilisieren und unterstützen
14.10.2025
-
Einsatz von KI in Learning & Development erreicht Wendepunkt
13.10.2025
-
Das steckt hinter "Radical Self-Leadership"
07.10.2025
-
Podcast Folge 64: Weiterbildungsstudie 2025
30.09.2025
-
Zweifel an Zukunftsfähigkeit deutscher Unternehmen
29.09.2025
-
Wie Organisationen voneinander lernen
26.09.2025
-
Milliardendeal für KI-Agenten
24.09.2025
-
Emotionale Intelligenz als Schlüssel zu erfolgreicher Führung?
19.09.2025
-
Ein persönlicher Assistent für HR
18.09.2025