OEB 2025: Menschlichkeit im Zeitalter der KI

Menschlich bleiben und handeln in einer Welt, die von Maschinen gestaltet wird - darum geht es bei der Online Educa Berlin (OEB). Vom 3. bis 5. Dezember treffen sich über 2.000 Teilnehmende aus Bildung, Wirtschaft und Politik in Berlin, um über Empathie, Verantwortung und Fürsorgepflicht im intelligenten Zeitalter zu diskutieren.

Die OEB ist seit fast drei Jahrzehnten eine globale Plattform für den Austausch über digitales Lernen und Training. In diesem Jahr beleuchtet die Konferenz unter dem Motto "Humanity in the Intelligent Age. Empathy, Responsibility, and the Duty of Care" die gesellschaftlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und digitaler Transformation – mit einem besonderen Fokus darauf, wie Technologie von menschlichen Werten geprägt werden kann. Die OEB findet vom 3. bis 5. Dezember 2025 im Intercontinental Hotel in Berlin statt.

Technologie mit Verantwortung gestalten

Das Programm der OEB 2025 geht weit über technologische Trends hinaus und thematisiert beispielsweise auch ethische Fragen rund um KI im Bildungsbereich, personalisiertes Lernen oder die Organisatorische Transformation und die Zukunft der Lehrenden. Ziel ist es, Lernende nicht nur mit Wissen auszustatten, sondern auch ihre kritische Denkfähigkeit und emotionale Intelligenz zu stärken. "Das intelligente Zeitalter dreht sich nicht nur darum, was Technologie leisten kann, sondern darum, wie wir sie einsetzen", sagt Rebecca Stromeyer, Conference Chair der OEB.

OEB 2025: Hochkarätige Speaker und interaktive Formate

Mit mehr als 140 Sessions bietet die OEB praxisnahe Workshops, Debatten und Keynotes bekannter Speaker wie Maja Göpel oder Anja Schmitz und internationaler Experten und Expertinnen. Begleitet wird das Event von einer internationalen Ausstellung zu den neuesten Ed-Tech-Innovationen.

Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung für die OEB erhalten Sie unter www.oeb.global



