Klassentreffen für Learning & Development
Die L&D Pro 2025 kombiniert fachlichen Austausch, neueste Lern- und Entwicklungstrends, sowie eine familiäre Plattform für Networking für alle Interessierten und Experten rund ums Corporate Learning.
L&D Pro 2025: Vielfältige Programmpunkte
Das Programm in der MTC World of Fashion in München bietet Einblicke in innovative Ansätze zur Förderung von Lernen und Entwicklung – mit bekannten Speakern aus der Lernszene wie Kai Liebert, Harald Schirmer oder Anja Schmitz. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet eine Bandbreite von Ausstellern und Formaten: Keynotes, praxisnahe Best-Practice-Beispiele und Live-Trainings.
Podium mit der "neues lernen"-Redaktion
Dieses vielfältige Programm wird durch die Redaktion von "neues lernen" ergänzt: Ab 13:05 Uhr diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner auf der Content Stage 2 mit Nádia Horsch Schmidt, Head of Organizational Development bei Festo, und Manuela Wittmann, People & Culture bei die Bayerische, darüber, wie Führungskräfteentwicklung mit Vorbildcharakter gelingt.
Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung für die L&D Pro 2025 erhalten Sie hier.
