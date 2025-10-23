Haufe Online Redaktion
L&D Pro 2025: Klassentreffen für Learning & Development
Bild: Haufe Online Redaktion 740 Lernbegeisterte wurden im vergangenen Jahr schon am Eingang zum Messegelände herzlich auf der L&D Pro begrüßt. Auch 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm.

Input, Erfahrungsaustausch und neue Impulse in familiärer Atmosphäre: Das erwartet Besucherinnen und Besucher der L&D Pro am 5. November 2025 in München. Mit spannenden Vorträgen, praxisnahen Formaten und hochkarätigen Speakern bietet das Event eine Plattform für Austausch und Inspiration.

Die L&D Pro 2025 kombiniert fachlichen Austausch, neueste Lern- und Entwicklungstrends, sowie eine familiäre Plattform für Networking für alle Interessierten und Experten rund ums Corporate Learning.

L&D Pro 2025: Vielfältige Programmpunkte

Das Programm in der MTC World of Fashion in München bietet Einblicke in innovative Ansätze zur Förderung von Lernen und Entwicklung – mit bekannten Speakern aus der Lernszene wie Kai Liebert, Harald Schirmer oder Anja Schmitz. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet eine Bandbreite von Ausstellern und Formaten: Keynotes, praxisnahe Best-Practice-Beispiele und Live-Trainings.

Podium mit der "neues lernen"-Redaktion

Dieses vielfältige Programm wird durch die Redaktion von "neues lernen" ergänzt: Ab 13:05 Uhr diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner auf der Content Stage 2 mit Nádia Horsch Schmidt, Head of Organizational Development bei Festo, und Manuela Wittmann, People & Culture bei die Bayerische, darüber, wie Führungskräfteentwicklung mit Vorbildcharakter gelingt.

Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung für die L&D Pro 2025 erhalten Sie hier.


