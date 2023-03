Im November 2022 trat ChatGPT von OpenAI mit einem Paukenschlag in die Welt der KI ein. Doch welche wirtschaftlichen Folgen hat seine Markteinführung für die Welt von morgen?

2022 hat die KI enorme Fortschritte gemacht, insbesondere im Bereich der großen Sprachmodelle, und zwar viel schneller als erwartet. ChatGPT hat in den ersten zwei Monaten seines Bestehens mehr als 100 Millionen Nutzer gewonnen, was die schnellste Markteinführung eines digitalen Produkts in der Geschichte darstellt, und produziert alle 14 Tage eine Textmenge, die dem Gesamtwerk der Menschheit in gedruckter Form entspricht. Das Potenzial ist so groß und der Einsatz so hoch, dass Google beschlossen hat, seine eigene Version, Bard, auf den Markt zu bringen, die auf Googles bestehendem großen Sprachmodell LaMDA basiert und in der Lage ist, mit Menschen frei fließende Gespräche zu führen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen formuliert Professor Anton Korinek von der Darden School of Business sieben Thesen, wie KIs wie ChatGPT die Wirtschaft verändern werden.

These 1: Kognitive Automatisierungen werden zunehmen

Dies wird ein wichtiger Trend im Jahr 2023 und darüber hinaus sein. Da die Fähigkeiten großer Sprachmodelle weiter zunehmen, sind kognitive Arbeitskräfte immer größerem Automatisierungsrisiko ausgesetzt. Das bedeutet, dass sich die Wirtschaftswissenschaftler von der Vorstellung verabschieden müssen, dass die Automatisierung nur Routinejobs betrifft und dass die menschliche Kreativität auf wundersame Weise immun gegen die Automatisierung ist. Um mit dieser neuen Realität Schritt halten zu können, müssen die Wirtschaftsmodelle entsprechend angepasst werden.



These 2: Sprachmodelle werden von Assistenten zu Tutoren

In den kommenden Jahren werden kognitive Mitarbeitende zunehmend große Sprachmodelle in ihren täglichen Arbeitsablauf integrieren. Kurzfristig wird dies die Produktivität der kognitiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen - sie können unzählige kleine Aufgaben an ihre neuen digitalen Assistenten auslagern. Der Mensch wird sich auf seinen komparativen Vorteil konzentrieren müssen: Während die Erstellung von Inhalten zunehmend von großen Sprachmodellen übernommen wird, ist die Unterscheidung, welche Inhalte nützlich sind, immer noch etwas, das der Mensch besser kann. Mit der Zeit werden die digitalen Assistenten immer mehr zu digitalen Tutoren werden, die ihren Nutzerinnen und Nutzern neue Konzepte beibringen und unseren Horizont erweitern.



These 3: Die Datenverarbeitung wird exponentiell wachsen

Der Fortschritt in der KI schreitet unaufhaltsam voran, angetrieben durch eine Kombination aus Fortschritten bei Hardware und Software sowie ständig wachsenden Trainingsbudgets. Dies hat zufolge, dass sich die Rechenleistung modernster Modelle in etwa sechs Monaten verdoppelt hat - viel schneller als das Mooresche Gesetz - eine Regelmäßigkeit, die nun schon fast ein Jahrzehnt anhält. Es ist zu beachten, dass die Kosten für Trainingsläufe bei Spitzenmodellen ebenfalls exponentiell ansteigen und sich derzeit im achtstelligen Dollarbereich bewegen. Da die Ausgaben für die Datenverarbeitung viel schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft, wird ein immer größerer Teil der Ressourcen unserer Wirtschaft für die Datenverarbeitung aufgewendet - der Beginn eines KI-Aufschwungs!



These 4: Das Wirtschaftswachstum wird vorerst gering bleiben

Verglichen mit der Gesamtwirtschaft sind die Investitionen in KI noch relativ gering, und es wird noch einige Verdoppelungsrunden dauern, bis die makroökonomischen Auswirkungen spürbar werden. Die Wirtschaft ist wie ein großes Schiff, das lange braucht, um sich zu drehen. Daher ist nicht davon auszugehen, dass sich die jüngsten Fortschritte im Jahr 2023 in den Investitions-, Produktivitäts- und Wachstumszahlen auf der Makroebene niederschlagen werden.



These 5: Die öffentliche Aufmerksamkeit wird noch weiter anwachsen

Das im November 2022 veröffentlichte ChatGPT von OpenAI vermittelte der Öffentlichkeit einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI und schärfte das öffentliche Bewusstsein für die Fähigkeiten großer Sprachmodelle erheblich. Technisch gesehen ist das System nur eine Anpassung eines großen Sprachmodells (GPT3.5) unter mehreren anderen, die ein wachsendes Maß an allgemeiner Intelligenz bewiesen haben. Es stellt jedoch einen weiteren kleinen Schritt in Richtung künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) dar, das heißt in Richtung KI-Systeme, die alle kognitiven Aufgaben ausführen können, die auch Menschen leisten können. Gerüchten zufolge soll die nächste Generation von Sprachmodellen bald auf den Markt kommen, die eine noch höhere allgemeine Intelligenz aufweisen werden.



These 6: AGI-Governance rückt in den Vordergrund

Da Gespräche über AGI immer alltäglicher werden, vergrößert sich rasch das Overton-Fenster - die Bandbreite der Ideen und politischen Optionen, die von den Menschen als vernünftig erörtert werden. Dadurch rückt die AGI-Governance in den Vordergrund des öffentlichen Diskurses. Zu den wichtigen Fragen gehört sowohl, wie AGI mit den bestehenden Governance-Strukturen interagieren wird, als auch, wie AGI selbst reguliert werden sollte. Wirtschaftswissenschaftler haben zu diesen Themen viel beizutragen, was reichlich Gelegenheit für innovative Forschungsarbeiten und Dissertationen bietet.



These 7: Menschliche Arbeit wird weitgehend überflüssig werden

Mittelfristig wird sich unsere Gesellschaft auf eine Welt einstellen müssen, in der menschliche Arbeit weitgehend überflüssig ist. Und dies könnte früher geschehen, als viele erwarten, vielleicht sogar noch in diesem Jahrzehnt. Die kognitive Automatisierung macht Maßnahmen wie ein universelles Grundeinkommen immer dringlicher und attraktiver. Und wenn kognitive Arbeit überflüssig wird, müssen wir auch den Zweck der Bildung grundlegend neu bewerten.



