08.04.2013 | Übernahme

Die TDS Informationstechnologie AG (hier der Hauptsitz in Neckarsulm) verkauft die TDS HR Services & Solutions GmbH.

Bild: TDS / Bernhard J. Lattner, Heilbronn

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius übernimmt zu 100 Prozent die TDS HR Services & Solutions GmbH, einen Anbieter von Software und Outsourcing von Personaldienstleistungen. Die Gesellschaft wird als eigenständiges Unternehmen fortgeführt.

Weitere Bestandteile der Akquisition sind die Landesgesellschaften TDS HR Services & Solutions Austria GmbH und TDS HR Services & Solutions Switzerland AG. Verkäuferin ist die TDS Informationstechnologie AG, eine Tochter des Fujitsu-Konzerns. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der zuständigen Kartellbehörden und soll Ende April abgeschlossen werden.

Im Geschäftsjahr 2012/13 (zum 31. März) wird das Unternehmen einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro und ein nahezu ausgeglichenes operatives Ergebnis gemäß IFRS erwirtschaften. TDS ist nach Angaben von Aurelius mit rund 800.000 abgerechneten Personalstammsätzen im Monat einer der führenden Anbieter in Deutschland. TDS HR Services & Solutions ist in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv. Insgesamt arbeiten mehr als 600 Mitarbeiter an rund 20 Standorten für die Gesellschaft.

Das Angebot der TDS HR Services & Solutions umfasst die Übernahme sämtlicher administrativer Prozesse aus dem Personalwesen für Non-Profit-Einrichtungen sowie mittelständische und große Unternehmen aller Branchen. Dazu zählen neben der Lohn- und Gehaltsabrechnung unter anderem die Bereiche Bewerbermanagement, Reisekostenabrechnung oder Personaladministration. Als Teil des Aurelius-Konzerns wird sich die TDS HR Services & Solutions auf das Geschäftsfeld IT-orientierte Dienstleistungen im Bereich Personalwesen fokussieren.