Das Magazin U.S. News & World Report hat 2021 in seinem jährlichen Ranking die besten Online-MBA-Programme in den USA gekürt. Die Rangliste liefert auch Erkenntnisse über die Kosten für einen Online-MBA.

Vor dem Hintergrund der durch die Coronapandemie bedingten Kontakt- und Reisebeschränkungen dürften sich Online-MBA-Programme wachsender Beliebtheit erfreuen - und dadurch auch die entsprechenden Rankings. Ende Januar 2021 hat das Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report seine jährlich erscheinende Rangliste veröffentlicht.

Ranking zu Online-MBAs: Erneut zwei Business Schools auf Platz eins

Wie bereits 2020 belegt die Kenan-Flagler Business School an der an der University of North Carolina den ersten Platz. 2021 teilt sich die Wirtschaftshochschule den Platz an der Spitze mit der Tepper School of Business an der Carnegie Mellon University (Platz drei im Vorjahr). Die Kelley School of Business, im vergangenen Jahr noch mit der UNC Kenan-Flagler auf dem geteilten ersten Platz, rutscht auf den dritten Platz ab.

Kosten für die Teilnahme an einem Online-MBA-Programm in den USA

Das US-Magazin führt bei einigen Business Schools auch die Kosten der Vollzeit- und Teilzeit-Programme auf. So kostet der Vollzeit-Online-MBA an der UNC Kenan-Flagler, der üblicherweise drei Jahre dauert, 125.589 Dollar. Laut Poets & Quants sind lediglich die Kosten an der Tepper School of Business höher. Das Onlineportal beziffert diese mit 141.320 Dollar - für das Ranking von U.S: News hatte Tepper keine Angaben gemacht. Damit kosten die Online-MBA-Programme der beiden Sieger unter den 25 bestplatzierten Business Schools am meisten. Es folgt die Jones Graduate School of Business, die im Ranking auf Platz neun liegt. Dort kostet der Online-MBA rund 110.000 Dollar. Unter den 25 bestplatzierten Business Schools betragen die Kosten für einen Online-MBA durchschnittlich 67.129 Dollar. Das sind umgerechnet rund 56.000 Euro (Stand 1. Februar 2021). Hierbei gilt es zu beachten, dass die Kosten von zwei der 25 Schulen vom Onlineportal Poets & Quants stammen und Studierende, die aus dem jeweiligen Staat der Business School kommen, teilweise weniger zahlen müssen.

Kriterien des Online-MBA-Rankings von U.S. News & World Report

Die Studienautoren haben die Online-MBA-Programme der verschiedenen Business Schools anhand von fünf Kriterien verglichen: Unter die Kategorie "Engagement", die mit 30 Prozent gewichtet wird, fällt beispielsweise, inwieweit das Online-Programme den MBA-Studenten Möglichkeiten und Raum für den Austausch mit den Professoren und Mitstudierenden bietet. Die weiteren Kategorien lauten "Expert Opinion" (mit 25 Prozent gewichtet), "Faculty Credentials and Training", "Student Excellence" sowie "Student Services and Technologies" (jeweils 15 Prozent). U.S. News & World Report hat insgesamt 295 Business Schools im Ranking aufgeführt. Hinzu kommen 29 Schulen, an denen weniger als zehn Studenten eingeschrieben sind oder die erst kürzlich gegründet wurden. Das US-Magazin hat diese Business Schools deshalb ohne Platzierung aufgelistet.

Online-MBA: Die bestplatzierten Business Schools in den USA



Platz Business School Universität Vergleich zu 2020 1. Tepper Carnegie Mellon University +2 1. Kenan-Flagler University of North Carolina at Chapel Hill 0 3. Kelley Indiana University Bloomington -2 4. Marshall University of Southern California +1 5. Hough University of Florida -1 6. Carey Arizona State University +4 7. World Campus Pennsylvania State University -1 7. Jindal University of Texas at Dallas -1 9. Jones Rice University +114 10. College of Business Lehigh University +8 10. Eller University of Arizona 0 10. Smith University of Maryland, College Park 0 10. School of Business Administration University of Mississippi -4 10. Foster University of Washington 0 10. School of Business University of Wisconsin MBA Consortium 0

Selbst zusammengestellte Tabelle, nach © U.S. News & World Report L.P.

