09.08.2012 | Messe

Neue IT-Lösungen auf der HR Tech Europe 2012

Bild: Haufe Online Redaktion

Vom 25. bis 26. Oktober findet die HR Tech Europe 2012 in Amsterdam statt. Die Kongressmesse stellt neue Lösungen und Technologien vor und wird durch zwei Foren ergänzt.

Bei der ersten Veranstaltung 2011 zählten die Organisatoren gut 400 Besucher aus 30 Ländern. Für die zweite Auflage rechnen sie mit rund 800 Teilnehmern. Die Themen der Foren sind in diesem Jahr "Next Generation Talent Management" und "Social Enterprise". Am 25. Oktober findet zudem die zweite "iHR Competition" statt, bei der neue und innovative Startups mit ihren IT-Anwendungen vorgestellt werden und die beste Lösung prämiert wird.

Leser des Personalmagazins erhalten einen Rabatt von 15 Prozent. Sie müssen lediglich bei der Online-Registrierung unter www.hrtecheurope.com den Code "MEDPER15" eingeben oder eine E-Mail senden an Viki Puskas (viki@hrneurope.com).