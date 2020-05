Absolvieren MBA-Interessierte den Zulassungstest von zuhause aus, gelten einige Einschränkungen: So sind zum Beispiel Essen und Trinken während der Prüfung verboten.

Bild: Drobot Dean - Fotolia Absolvieren MBA-Interessierte den Zulassungstest von zuhause aus, gelten einige Einschränkungen: So sind zum Beispiel Essen und Trinken während der Prüfung verboten.

MBA-Interessierte können in der Corona-Krise die standardisierten Tests GMAT und GRE auch online ablegen. Während der Prüfung müssen Teilnehmer einige Vorgaben beachten, dennoch könnten sich die At-home-Versionen auch langfristig etablieren.

Um in die prestigeträchtigen MBA-Programme aufgenommen zu werden, sind der GMAT und der GRE noch häufig eine wichtige Zugangsvoraussetzung. Doch aufgrund von Covid-19 sind einige Testzentren geschlossen. Der GRE (Graduate Record Examination), der vom Educational Testing Service (ETS) durchgeführt wird, legte vor: Seit 27. März 2020 können Interessenten an MBA-Programmen den Test am eigenen PC absolvieren.

MBA-Zulassungstest GMAT legt mit Online-Version nach

Der GMAT (Graduate Management Admission Test), den das Graduate Management Admission Council (GMAC) verwaltet, hat in den letzten Jahren Marktanteile an den Konkurrenten GRE verloren. Deshalb stand die GMAC unter Druck und legte nach: Seit dem 20. April 2020 ist auch der "Noch-Primus" GMAT von zuhause aus abrufbar.

Unterschiede der beiden Online-Zulassungstests

Dabei gibt es drei zentrale Unterscheide der beiden Online-Versionen:

1. GMAT ist kürzer: Aufgrund der kurzen Entwicklungszeit verzichtet der GMAT in der heimischen Variante auf den analytischen Schreibteil. Er kann in zwei Stunden und 37 Minuten absolviert werden, während der GRE online drei Stunden und 45 Minuten dauert.

2. Technische Unterschiede: Die Testteilnehmer dürfen beim GMAT weder Stift und Schmierpapier noch ein physisches Whiteboard verwenden, sondern müssen stattdessen eine Online-Whiteboard-Funktion nutzen. Auch Touchpad und digitale Stifte sind nicht erlaubt, weshalb die Teilnehmer das Whiteboard mit der Maus bedienen müssen. Beim GRE-Test sind hingegen auch "echte" Notizen erlaubt. Im Gegensatz zur digitalen GRE-Prüfung kann der GMAT-Test aber sowohl auf einem Mac als auch auf PC-Plattformen abgelegt werden.

3. Testergebnis annullieren: Beim Online-GRE-Test können die Teilnehmer das inoffizielle Ergebnis ihres Tests abrufen und auf Wunsch annullieren. Die offiziellen Ergebnisse sind dann innerhalb von 10 bis 15 Tagen online beim ETS erhältlich. Diese Möglichkeit sieht die At-home-Version des GMAT nicht vor. Das offizielle Ergebnis erhalten die MBA-Aspiranten innerhalb von sieben Tagen in ihr E-Mail-Postfach.

Aufsichtsperson überwacht Testteilnehmer per Kamera

Einige Einschränkungen haben beide Online-Tests gemeinsam. ETS führt das Szenario genauer aus: Die Testteilnehmer müssen während der Prüfung allein in einem Raum sein, den niemand sonst betreten darf. Öffentlichen Raum wie einem Park, Internetcafé oder Restaurant sind als Testumgebung nicht erlaubt. Die Getesteten müssen auf einem normalen Stuhl sitzen und ihre Tischplatte und die Umgebung müssen frei sein. Essen und Getränke sind während der Prüfung untersagt. Die Ohren müssen während des Tests sichtbar bleiben und dürfen nicht durch Haare, einen Hut oder andere Gegenstände verdeckt sein. So kann eine Aufsichtsperson per Kamera überwachen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Der Preis ist bei beiden Online-Versionen etwa gleich, da der GMAT nun einen Nachlass gewährt. Statt bisher 275 Dollar kostet die At-home-Variante nur 200 Dollar. Der GRE liegt mit 205 Dollar quasi gleichauf.

Online-Tests: Eine dauerhafte Option?

Bisher gehen die Testanbieter davon aus, dass die At-home-Option aufgrund des Covid-19-Ausbruchs und der Schließung von Testzentren nur vorübergehend ist – das GMAC plant offiziell, die Online-Variante nur bis 15. Juni 2020 anzubieten. Doch wenn die Einschränkungen durch die Pandemie länger andauern, könnten sich die MBA-Interessierten zunehmend an die Online-Tests gewöhnen. Das spart Reisekosten und ist flexibler: Die At-home-Versionen lassen sich quasi rund um die Uhr absolvieren.





