Viele Führungskräfte fragen sich, ob sie auch dann gute Chefs sein können, wenn sie ihr Team nur online zu Gesicht bekommen. Die Gewinner des diesjährigen Coaching & Training Awards des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT) e.V., Hamburg, sind sich sicher: Jeder oder jede Vorgesetzte kann es lernen, Mitarbeitenden auch auf Distanz nah zu sein und virtuell in Resonanz zu gehen.

"Empathie als unverzichtbare Schlüsselkompetenz von Führungskräften kann auf die Herausforderungen im hybriden New Working übertragen werden", sagen die Trainerinnen und Coaches Corinna Waffender und Sabine Hellwig, die gemeinsam das Siegerkonzept "Führungsrolle vorwärts" erarbeitet haben. Die angehenden "digital Leaders" erarbeiten mithilfe von kombinierten Trainings- und Coaching-Maßnahmen werte- und rollenrelevante Haltungsfragen, bearbeiten ihre persönliche digitale Challenge und erleben Selbsterfahrung mit allen Sinnen. Außerdem stellen sie sich ihre eigene Tool-Box zusammen, die zu ihrem Leadership-Stil und ihrer jeweiligen digitalen Kompetenz passt.

Ein guter Kontakt zu Mitarbeitenden trotz Distanz ist möglich

Durch den Sprung ins Homeoffice haben sich die meisten Führungskräfte autodidaktisch und eher unstrukturiert "das Nötigste" selbst angeeignet und aus vorhandenen digitalen Ressourcen das Beste gemacht. Aber: Kontakt im digitalen Raum findet nur noch anlassbezogen statt, klassische Flur- und Pausengespräche fallen weg, spontane Begegnungen fallen aus. Instrumente wie digitale Kaffeerunden greifen nur begrenzt und bringen keine emotionale Nähe, wenn sie nicht wirklich vorbereitet oder methodisch passend moderiert sind. Neue Kommunikationsmuster, Umgang mit Kontrollverlust, stetige Veränderung, Kontakt auf Distanz, Fehlen von sozialem Austausch und heterogene digitale Kompetenz schaden den Teams und schwächen die Führungskraft. Selbst "gestandene" Leitungskräfte sind verunsichert. Wichtige Change-Prozesse mündeten so ohne klare Führung in Sackgassen oder Bewegungslosigkeit.

Die digitale Wirksamkeit in der Führung erhöhen

Die DVCT-Siegerinnen wollen Managerinnen und Manager dazu befähigen, selbstbewusst und authentisch im virtuellen Raum zu agieren: "Wir befähigen Führungskräfte, ihre Teams auch auf Distanz souverän und emphatisch zu führen. Dazu kombinieren wir sechs individuelle Coaching-Einheiten mit Trainingsmodulen, in denen wir nachhaltig den sicheren und zielgruppengerechten Umgang mit digitalen Tools schulen und individuell die Transformation zum Digital Leadership begleiten. Wir stärken Führungskräfte in ihrer digitalen Wirksamkeit und in ihrem Gefühl, sich auch online auf die eigenen Kompetenzen und Ressourcen jederzeit verlassen zu können."

"In diesem Jahr setzen viele der eingereichten Konzepte auf Wege und Möglichkeiten, Menschen Unterstützung beim Wechsel von realen in virtuelle Welten zu geben. Das Siegerkonzept zeigt uns deutlich, dass dieser Wandel nicht bei Tools und Techniken beginnt, so entscheidend diese auch sind. Der Wandel zur digitalen Führungskraft beginnt beim eigenen Ich, die Führungsrolle vorwärts folgerichtig auch beim eigenen Körperempfinden", gratuliert Lars-Peter Linke, Vorstand des DVCT, den Siegerinnen.

Zwei Auszeichnungen als "Qualifizierte Produkte"

Der "Coaching & Training Award 2021" des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT) e.V. wurde am 20. November 2021 in Hamburg verliehen. Gleichzeitig wurde noch zweimal die Auszeichnung "zertifiziertes Produkt" überreicht. Sie ging in diesem Jahr an den Trainer und Berater Sissis Kamarianakis, der einen "Scale Coaching Process" entwickelt hat. Dabei handelt es sich um ein computergestütztes Bewertungsverfahren, das Entscheidungsprozesse transparent machen soll. Teams legen offen, wie sie Alternativen in die engere Wahl ziehen und anhand welcher Kriterien sie dann wie entscheiden würden. Das zweite "zertifizierte Produkt" ging an die Trainerinnen Petra Isabel Schlerit und Sandra Mareike Lang, die einen überzeugend einfachen Weg gefunden haben, wie man Virtual Reality zum Soft-Skill-Training und -Coaching einsetzen kann.





