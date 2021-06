Advertorial Recruiting mit der Plattform von Proctorio

Die Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, neue Mitarbeitende zu finden, erfordern neue Wege, um die richtigen Kandidaten und Kandidatinnen effizient und effektiv zu identifizieren. Flexible Qualifizierungsangebote helfen dabei, Mitarbeitende zu motivieren und zu halten.

Umfangreiche Bewerberstrukturen sowie internationale Abschlüsse und Zertifizierungen stellen HR-Abteilungen vor die Herausforderung, effiziente und effektive Bewertungs- und Auswahlprozesse zu implementieren. Mit dem steigenden Bewusstsein dafür, wie sich talentierte und qualifizierte Mitarbeitende auf den Unternehmenserfolg auswirken, gewinnen HR-Abteilungen immer größere Bedeutung. Der Auf- und Ausbau neuer Abteilungen, der Aufbau neuer Fachkompetenzen, die Neubesetzung bestehender Positionen aufgrund von Fluktuation oder Nachfolgeregelungen, binden Ressourcen und Zeit in den HR- und Fachabteilungen. Die Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, neue Mitarbeitende zu finden, erfordern neue Wege, um die richtigen Kandidaten und Kandidatinnen effizient und effektiv zu identifizieren.

Automatisierung von Standard-Prozessen

Gerade in größeren Unternehmen und in attraktiven, zukunftsweisenden Branchen kommt es häufig zu einer sehr hohen Anzahl an Bewerbungen. Der Auswahlprozess der in Frage kommenden Bewerbern und Bewerberinnen ist dadurch enorm zeitintensiv. Automatisierte Standard-Prozesse können helfen, Zeit zu sparen und sich auf die persönliche Bewertung der relevanten Bewerbenden zu konzentrieren.

Bereits vor einem persönlichen Vorstellungsgespräch bietet es sich deshalb an, die fachliche Qualifikation potenzieller Bewerber und Bewerberinnen zu überprüfen. Psychometrische Eignungs- und Wissenstests unterstützen Unternehmen dabei herauszufinden, welche Bewerbenden am besten zum Unternehmen passen könnten. Werden diese standardisierten Assessment Prozesse online angeboten, wird der zeitliche Aufwand bis hin zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch deutlich reduziert. Die Anzahl der in Frage kommenden Bewerber und Bewerberinnen wird so im Vorfeld eingeschränkt: Das schafft Zeit und freie Kapazitäten.

Recruiting und Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

Eine wesentliche Rolle bei Online Bewerbungs- und Einstellungsprozessen, in denen z.B. Eignungstests eingesetzt werden, spielen Integrität und Sicherheit. Online-Tests werden idealerweise von zuhause absolviert und müssen entsprechend beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass die richtige Person den Test absolviert und keine unautorisierten Hilfsmittel zum Einsatz kommen.

Bild: Proctorio Mitarbeitende mit personenbezogenen Qualifikationen erhöhen den Wert Ihres Unternehmens.

Aber auch im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, des Trainings und der Qualifikation ermöglicht die Online Beaufsichtigung Flexibilität für alle Beteiligten und die Sicherstellung der Integrität der Leistungsnachweise. Besondere Kompetenzen und Qualifikationen erhalten durch die personenbezogenen Leistungsnachweise einen deutlich höheren Wert für das Unternehmen und jeden einzelnen Mitarbeitenden.

Proctorio, die vollautomatisierte und DSGVO-konforme Prüfungsaufsicht für Online-Tests unterstützt Unternehmen, Auswahl-Prozesse bis zu einem bestimmten Punkt zu automatisieren und damit auch zu objektivieren, was letztlich auch Transparenz und Glaubwürdigkeit in Richtung der Bewerbenden liefert. Ob bei der Auswahl, der Zertifizierung oder der Wissensbewertung von Mitarbeitenden, Proctorio bietet automatisierte, skalierbare, digitale Lösungen, die für eine vollständige Durchführung benötigt werden.