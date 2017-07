Bild: Haufe Online Redaktion

Mit Beginn der Sommerreisezeit stellt das BMF seine App "Zoll und Reise" komplett überarbeitet zum kostenlosen Download bereit.

Jedes Jahr stellen sich Urlauber die gleichen Fragen: Welche Zollvorschriften sind zu beachten? Was darf ich überhaupt und in welchen Mengen einführen? Was droht, wenn ich mich nicht an die Vorgaben halte?

Diese Fragen beantwortet die App "Zoll und Reise" des BMF. Die App wurde umfangreich überarbeit und durch neue Funktionen ergänzt.

Die App gibt es für Android und für iOS und kann hier kostenlos downgeloadet werden: Gut durch den Zoll: App „Zoll und Rei­se“ mit er­wei­ter­ten Funk­tio­nen und wich­ti­gen In­fos rund ums Rei­sen