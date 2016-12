05.02.2015 | Weiterbildung

Die CA controller akademie hat ihr Stufenprogramm für die Controller-Ausbildung zum Jahreswechsel modernisisert. Bestehende Elemente wurden aktualisiert und neue Themen aufgenommen.

In Stufe 1 "Systeme und Methoden der Controllerpraxis" wurde das Thema "Nachhaltigkeits- und Green-Controlling" neu aufgenommen, in Stufe 2 "Financial und Management Accounting" wurde das Thema "Transferpreise" neu ins Programm aufgenommen. Die Themen "Controlling & Accounting", "Budgetierung & Forecasting" sowie die "Neuausrichtung der Controller Organisation" wurden inhaltlich neu aufgelegt.