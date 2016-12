16.09.2014 | Veranstaltungskalender

Der Internationale Controller Verein (ICV) startet am 23. September seine diesjährige Serie öffentlicher Herbsttagungen. Von Berlin bis Zagreb laden regionale ICV-Arbeitskreise Manager, Controlling-Experten, Berater und Hochschullehrer ein, aktuelle Themen der Controllerpraxis zu erörtern.

In diesem Jahr stehen Themen wie „Big Data“ „Planung, Budgetierung, Forecast in volatilem und immer komplexerem Umfeld“, „Controlling in globalisierter Wirtschaft“ und auch „Kennzahlen-Optimierung für nachhaltige wirtschaftliche Erfolge“ im Mittelpunkt.

Den Auftakt zu den Controlling-Herbsttagungen macht die 25. Controller Tagung der Schweizer ICV-Arbeitskreise am 23. September in Dättwil bei Zürich. Dort werden Themen wie „Lean Planning“, „Finanzielle Führung von öffentlichen Spitälern“, „Transformation Controlling bei der SBB”, „Produktionsverlagerung nach Osteuropa“ sowie „Big Data“ behandelt.

Die weiteren Termine im Überblick:

25. September die 15. Internationale Gesundheitswesen-Tagung in Wien

16./17. Oktober die 14. ACC Adriatic Controlling Conference in Ljubljana, Slowenien

5. November die 2. ICCC International Controlling Conference Croatia in Zagreb

13. November die 10. CAB Controlling Advantage Bonn

15. November die 14. CIB Controlling Innovation Berlin

21. November die 13. CIS Controlling Insights Steyr (A)

27. November die 12. CCS Controlling Competence Stuttgart (IBM-Forum Ehningen bei Stuttgart

Auf den ICV-Herbsttagungen werden auch 2014 wieder renommierte Preise verliehen: in Berlin der Controller-Nachwuchspreis, in Ehningen bei Stuttgart der Green-Controlling-Preis.

