Reichen „klassische“ Kennzahlen wie Liefertreue noch aus, um Lieferketten wirksam zu steuern? Wo gibt es Bedarf, das „Lieferketten-Controlling“ anzupassen? Das untersucht eine neue Studie, für die aktuell Teilnehmende aus Finance und Controlling gesucht werden.

Der Hintergrund: Rohstoffknappheit, Preisanstieg, Unterbrechung von Lieferketten

2021 war ein ganz „spezielles Jahr“ für Unternehmen und deren Lieferketten: „Logistikunfälle“ wie im Suezkanal und überlastete Häfen weltweit, die Verteuerung und Verknappung von Rohmaterialien oder auch geopolitische Themen wie Exportrestriktionen haben die Versorgungssicherheit teils ernsthaft gefährdet. Oftmals ließ sich die Produktion nur durch teure Spezialaktionen wie Lufttransporte oder einem temporärem Insourcing (make statt buy) aufrechterhalten.

Da sich das globale Umfeld auch in Zukunft nicht viel ändern dürfte, stellt sich die Frage, was Unternehmen heute in ihrem (Lieferketten)Controlling erfassen. Reichen „klassische“ Kennzahlen wie Liefertreue etc. heute noch aus, um Lieferketten transparent(er) zu machen und strategisch zu managen. Ob und wo gibt es Bedarf, dieses Controlling anzupassen, zu optimieren und ggfs. neue Kennzahlen zu integrieren?

Das Thema „Lieferkettencontrolling in den 2020ern“ wird in einer aktuellen Studie des Centre for Performance Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management und dem chinesischen Kooperationspartner Hiteco Ltd. durchgeführt. Dazu ist jetzt die Meinung von Geschäftsführern sowie Führungskräften aus Controlling und Finance, aber auch aus Einkauf/Beschaffung, Supply Chain und Logistik gefragt. Eine Teilnahme ist bis Freitag, 01.04.2022, möglich.

Zielsetzung der Studie

Die Studie dient dazu eine erste Bestandsaufnahme zum Thema „Controlling der Lieferketten“ durchzuführen. Dabei geht es weniger um einzelne KPIs, sondern vielmehr um die Frage, ob und wie Kosten sowie Potenziale in der Lieferkette im Controlling erfasst und bewertet werden.

Führungskräfte sind gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Geschäftsführer sowie Führungskräfte aus den Bereichen Controlling/Finance, Einkauf/Beschaffung, Supply Chain und Logistik, welche die Studie mit ihrer Erfahrung und Expertise unterstützen wollen.

Dauer der Befragung

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 01.04.2022 möglich.

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Ihr Vorteil: Studienergebnisse & Gewinnspiel

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch die Ergebnisse der Studie. Zusätzlich dazu verlosen wir unter allen Teilnehmenden Bücher der Controlling-Berater-Reihe zu aktuellen Themenstellungen im Controlling.

Den Link zur Umfrage finden Sie hier

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Frau Laura Schlecht (Email: l.schlecht@fs.de)