Die Digitalisierung verändert Wertschöpfungsketten und die Organisation der Corporate Services gleichermaßen. Welche Auswirkungen hat dies auf das Controlling? Für eine neue Studie der Universität Stuttgart ist jetzt die Meinung von Fach- und Führungskräften aus Controlling und Finance gefragt.

Hintergrund

Die Digitalisierung führt zu massiven Veränderungen und Einschnitten im geschäftlichen Alltag. Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse können standardisiert und automatisiert werden; Geschäftsmodelle verändern sich oder entstehen gänzlich neu; die Dynamik und Komplexität innerhalb des Unternehmens sowie in Zusammenspiel mit externen Partnern vergrößert sich. All dies hat auch Auswirkungen auf das Controlling, welches im Spannungsfeld zwischen Funktionen entlang der Wertschöpfungskette wie Einkauf, Produktion und Vertrieb sowie operativen und strategischen Funktionen wie HR, IT und dem Management steht. Für eine neue Studie der Universität Stuttgart ist jetzt die Meinung von Fach- und Führungskräften aus Controlling und Finance gefragt.

Zielsetzung der Studie

Ziel der Studie ist es u.a. einen Einblick in den Einfluss der Digitalisierung auf das Controlling zu gewinnen. Der Fokus der Studie liegt auf der Identifikation von wesentlichen Erfolgsfaktoren, die die Digitalisierung innerhalb des Controllings vorantreiben. Zusätzlich sollen die Aufgaben des Controllings, verwendete Instrumente sowie die Organisation und Kompetenzen innerhalb des Controllings im Spannungsfeld der Digitalisierung untersucht und in Abhängigkeit von Unternehmensgröße, Industrie sowie der Eigentümerstruktur analysiert werden.

Fach- und Führungskräfte aus Controlling sind gefragt

Zur Teilnahme der Studie eingeladen sind Controllerinnen und Controller bzw. Angestellte in leitenden Funktionen wie z.B. Abteilungsleitung Finanzen, Abteilungsleiter Accounting sowie der Geschäftsführung eines Unternehmens. Idealerweise sollten diese über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten im Unternehmen beschäftigt sein, um einen guten Überblick über den Stand der Digitalisierung innerhalb des Unternehmens und speziell innerhalb des Controllings zu haben.

Dauer der Befragung

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 7-8 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 31.10.2022 möglich.

Hier geht`s zur Umfrage

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Nutzen für Teilnehmer: Studienergebnisse & gemeinnützige Spende

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch exklusive Vorabergebnisse der Studie sowie weiterführende Informationen zur Forschung im Rahmen der Digitalisierung. Zusätzlich dazu spenden wir für jede durchgeführte Umfrage 2 EUR an das Deutsche Kinderhilfswerk e.V.

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Jochen Fähndrich (Telefon: +49 (172) 629 7317, E-Mail: jochen.faehndrich@bwi.uni-stuttgart.de)