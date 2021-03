Studie Digitale Transformation im Maschinen- und Anlagebau

Wie weit ist die „Digitale Transformation im Maschinen- und Anlagenbau“ fortgeschritten? Das untersucht die EBS Universität, gemeinsam mit Struktur Management Partner, in einer aktuellen Umfrage. Dazu ist jetzt die Einschätzung von Fach- und Führungskräften aus der Branche gefragt. Eine Teilnahme ist bis 30.04.2021 möglich.

Wie weit ist die „Digitale Transformation im Maschinen- und Anlagenbau“ fortgeschritten? Das untersucht die EBS Universität, gemeinsam mit Struktur Management Partner, in einer aktuellen Umfrage. Dazu ist jetzt die Einschätzung von Fach- und Führungskräften aus der Branche gefragt. Eine Teilnahme ist bis 30.04.2021 möglich.

Die Corona-Pandemie bringt Herausforderungen hervor, bei deren Bewältigung der digitalen Transformation auch im Maschinen- und Anlagenbau eine besondere Rolle zukommt. Wie weit die Digitalisierung in der Wertschöpfung der Branche schon vorangeschritten ist, untersucht die EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinsam mit Struktur Management Partner in einer aktuellen Umfrage.

Zielsetzung der Studie

Die Studie verfolgt das Ziel, eine Bestandsaufnahme zur Digitalen Transformation im Maschinen- und Anlagenbau zu erstellen, um zukünftige Handlungspotenziale zu identifizieren.

Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau sind gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Maschinen- und Anlagenbau tätig sind, sei es in den Fachbereichen Logistik, Produktion, Marketing & Vertrieb, Kundendienst, Finance, Controlling, HR, Legal, Einkauf oder IT.

Dauer der Befragung

Die Bearbeitungszeit für das Ausfüllen des Fragebogens beträgt je nach Auswahl der Themenfelder höchstens 20 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 30.04.2021 möglich.

Ihr Vorteil: Branchenspezifische Benchmarks

Als Dankeschön erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die detaillierten Umfrageergebnisse exklusiv zur Verfügung und können daraus branchenspezifische Benchmarks und weitere relevante Erkenntnisse für ihr Unternehmen ableiten.

Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind. Mit der Teilnahme an dieser Umfrage wird das Einverständnis erklärt, dass bestimmte technische Daten der digitalen Endgeräts zur Durchführung der Umfrage an SurveyMonkey in die USA übermittelt werden.

Kontakt

Für Fragen oder Anmerkungen zur Studie steht Frau Prof. Dr. Katrin Burmeister-Lamp gern zur Verfügung: Katrin.Burmeister-Lamp@ebs.edu

Link zur Umfrage