Prof. Dr. Ronald Gleich wechselt ab August 2020 an die Frankfurt School of Finance & Management. Der Controllingexperte wird als Professor für Management Practice und Controlling u. a. die Vernetzung mit der Praxis ausbauen. Zuvor war er an der EBS in verschiedenen Führungsfunktionen tätig.

Ausrichtung auf die Anforderungen der Praxis soll verstärkt werden

Ab August 2020 wird Prof. Dr. Ronald Gleich, 57, die Frankfurt School of Finance & Management als Professor für Management Practice und Controlling verstärken. Neben Forschung, Executive Education und Lehre, wird Ronald Gleich die Aktivitäten der Frankfurt School noch umfassender auf die Steuerungsanforderungen aus der Praxis und die Bedürfnisse von unterschiedlichen Industrien hin ausrichten.

„Mit Prof. Ronald Gleich haben wir einen in Wissenschaft und Praxis anerkannten Experten gewonnen, der eng mit der Industrie und den relevanten Controllingverbänden vernetzt ist“, sagt Prof. Dr. Nils Stieglitz, Präsident der Frankfurt School. „Wir freuen uns, dass wir mit seiner Unterstützung unseren Controllingbereich weiter ausbauen können und neue Angebote für Partner aus der Praxis etablieren können.“

Vielfältige Erfahrung als Dozent, Berater, Gründer und Innovator

Ronald Gleich promovierte sich an der Universität Stuttgart im Fach Controlling und wurde dort auch habilitiert. Ab 2003 arbeitete er an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Oestrich-Winkel als Fakultätsmitglied sowie in unterschiedlichen Führungsfunktionen, beispielsweise als Gründer und Vorsitzender des Strascheg Instituts for Innovation, Transformation & Entrepreneurship (SITE). Außerdem leitet der Controllingexperte die Ideenwerkstatt, den Think Tank des Internationalen Controller Vereins (ICV) und blickt auf eine Laufbahn in der Beratung – unter anderem als Partner bei Horváth und Partners Management Consultants – zurück.

Für die Haufe Gruppe ist der Controllingexperte seit 2007 als Herausgeber der Schriftenreihe „ Der Controlling-Berater“, gemeinsam mit Prof. Andreas Klein, aktiv. „Diese Herzensangelegenheit werde ich auch in meiner neuen Funktion mit Freude wahrnehmen“, so Ronald Gleich.