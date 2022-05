Zwischen zentralem und dezentralem Controlling besteht ein Spannungsfeld: Wer übernimmt welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten für eine effektive und effiziente Organisation? Für eine neue Studie ist jetzt die Meinung von dezentralen Fach- und Führungskräften aus Controlling und Finance gefragt.

Der Hintergrund:

In Unternehmen mit mehreren dezentralen Einheiten, z.B. Business Units oder Sparten, kann es oft zu Spannungen zwischen zentralem und dezentralem Controlling kommen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Verantwortlichkeiten und Aufgaben zwischen den Controlling-Einheiten nicht klar definiert sind und somit Effizienz- oder Informationsverluste entstehen. Des Weiteren kann es passieren, dass dezentrale Einheiten in ein Controlling-Rahmenwerk gesteckt werden, welches eine adäquate Steuerung für ihr Geschäftsmodell sehr schwierig macht. Wie gelingt es Unternehmen also das Controlling ihrer dezentralen Einheiten optimal auszuprägen, ohne diese Spannungen zu erzeugen? Dies möchte eine aktuelle Studie zum Thema "Controlling-Organisation von dezentralen Einheiten" am Centre for Performance Management & Controlling an der Frankfurt School of Finance & Management herausfinden. Dazu ist jetzt die Meinung von dezentralen Controllerinnen und Controllern sowie dezentralen Führungskräften aus Controlling und Finance gefragt.

Zielsetzung der Studie

Ziel der Studie ist es u.a. einen Einblick in die Organisation des Controllings von dezentralen Einheiten in der Praxis zu gewinnen. Außerdem soll untersucht werden, welche Einflussfaktoren maßgeblich auf die organisatorische Gestaltung des Controllings von dezentralen Einheiten wirken. Des Weiteren soll aus den Ergebnissen der Studie ermittelt werden, welche Gestaltungsform des Controllings für ein Zusammenspiel externer und interner Kontextfaktoren am geeignetsten und effektivsten ist.

Dezentrale Fach- und Führungskräfte aus Controlling und Finance sind gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Controllerinnen und Controller oder Angestellte in leitenden Funktionen z.B. Abteilungsleitung Finanzen oder Abteilungsleitung Controlling dezentraler Einheiten (z.B. Business Units/Sparten). Idealerweise sollten diese in einem Unternehmen mit mehreren dezentralen Einheiten (mindestens zwei) beschäftigt sein und einen guten Überblick über die Wechselwirkung zwischen dezentralem und zentralem Controlling haben.

Dauer der Befragung

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10-15 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 31.07.2022 möglich.

Hier geht's zur Umfrage

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Nutzen für Teilnehmer: Studienergebnisse & Gewinnspiel

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch die Ergebnisse der Studie. Zusätzlich dazu verlosen wir unter allen Teilnehmenden Bücher der Controlling-Berater-Reihe zu aktuellen Themenstellungen im Controlling.

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Nils Gimpl (Email: n.gimpl@fs.de)