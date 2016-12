An erster Stelle für die langfristige Bindung von Mitarbeitern steht die Qualität der Unternehmensführung. Sie besitzt den höchsten Identifikationswert für die meisten Angestellten. Insbesondere familiengeführten Unternehmen setzen auf diesen Punkt. Bei den konkreten Maßnahmen der Mitarbeiterpflege stehen Arbeitsschutz, Gesundheit und Weiterbildung hoch in der Gunst.

Umwelt und Energie

Die Umsetzung eines nachhaltigen Umweltmanagements konzentriert sich in den meisten mittelständischen Unternehmen auf Abfallwirtschaft und Recycling (siehe Abbildung 1). Auch energieeffizientes Gebäudemanagement wird vergleichsweise intensiv betrieben. Diese beiden Werte sind seit 2007 konstant geblieben. Zum ersten Mal vertreten ist der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser auf dem dritten Platz. Die hohe Relevanz des Themas erstaunt, weil der schonende Umgang mit Wasser in der Öffentlichkeit eine untergeordnete Rolle spielt. Viel häufiger wird hingegen die CO2-Reduktion in den Medien debattiert. Allerdings rangiert gerade dieses Thema in der Befragung auf nachgelagerten Rängen.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Umsetzung einer nachhaltiger Umwelt- und Energiepolitik zählen vor allem klare Verantwortlichkeiten und die Schulung von Mitarbeitern. Außerdem helfen konkrete Energiesparziele und deren regelmäßige Überwachung.