Management Reporting im Wandel

KI, ESG und Self-Service verändern das Berichtswesen. Dieses Buch informiert umfassend über den Einsatz digitaler Technologien im Reporting und zeigt, wie das Controlling dadurch seine Aufgaben effektiver erledigt. Zudem bietet es eine Entscheidungsgrundlage, auf welche IT zukünftig gesetzt werden kann.

Warum digitale Technologien die Berichterstattung im Controlling entscheidend verbessern

Das Reporting gehört traditionell zu den Kernaufgaben des Controllings. Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit (ESG) sowie Self-Service-Reporting erfordern jedoch eine grundlegende Neuausrichtigung von Werkzeugen, Inhalten und Organisation.

Dieses Herausgeberwerk gibt einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Management Reporting. Es erläutert, wie KI, ESG und Self Service Reporting die Art und Weise, wie wir Berichte erstellen und nutzen, revolutionieren. Anhand von Praxisbeispielen und theoretischen Grundlagen erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihr eigenes Berichtswesen zukunftssicher zu gestalten. Die Autorinnen und Autoren arbeiten in Unternehmenspraxis, Beratung und Wissenschaft.

Inhalte

BI Target Operating Model: fünf Elemente für modernes Datenmanagement

Reporting als aktiver Unterstützer der digitalen Transformation

KI-basiertes Dashboarding

Marktübersicht für Business-Intelligence- und Analytics-Software

KI-Unterstützung beim Absatz-Forecast bei der Brauerei Rothaus

ESG Operating Model: ganzheitliche ESG Governance und Organisationsstrukturen im Fokus

ESG Reporting der Zukunft: steigende Anforderungen und Erfolgsfaktoren von CSRD und EU-Taxonomie

Die Herausgeber

Professor Dr. Andreas Klein lehrt seit 2003 Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling & International Accounting an der SRH Hochschule Heidelberg und verfügt über mehrjährige Erfahrung in einer internationalen Beratungsgesellschaft. Er ist Mitherausgeber der Schriftenreihe "Der Controlling-Berater" und als Unternehmensberater und Referent in der Industrie- und Dienstleistungsbranche tätig.

Jens Gräf ist Associate Partner im Competence Center CFO Strategy and Performance Management von Horváth in Frankfurt. Außerdem ist er wissenschaftlicher Lehrbeauftragter an der THWS in Würzburg-Schweinfurt.

Bibliografische Angaben

Klein/Gräf: Management Reporting im Wandel, 1. Auflage 2024, 250 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-648-18094-5, Bestell-Nr.: E11486, 89,99 Euro

