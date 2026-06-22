Inside Controlling

"Unterwegs als strategischer Copilot des Business"

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Prof. Ulrich Egle
Prof. Ulrich Egle
Professor für Controlling & Finance Transformation, IFZ Hochschule Luzern.
Prof. Imke Keimer
Prof. Imke Keimer
Professorin für Business Analytics, IFZ Hochschule Luzern.
Stettler, Rolf
Bild: Haufe Online Redaktion

Controlling ist längst mehr als Zahlen – es wird zum strategischen Copiloten des Business. Im Interview erfahren Sie, wie Daten, AI und neue Kompetenzen die Rolle von Controller:innen im Telekommunikationsmarkt verändern.

Als vertrauenswürdiger Copilot stellen wir mit einer best-in-class Finanzorganisation "rock-solid Financials" sicher.

Wie bist du ins Controlling gekommen?
Ich habe mich schon immer für Zahlen interessiert und für die Schnittstelle zwischen Business und Finanzen.

Was begeistert dich an deiner Arbeit im Controlling?
Controlling begeistert mich, weil es die Brücke zwischen Strategie und Zahlen ist. Es ermöglicht, Daten in klare Entscheidungen zu übersetzen und so aktiv die Unternehmensentwicklung zu gestalten. Die Kombination aus analytischem Denken, Transparenz und Einfluss auf den Geschäftserfolg macht diese Arbeit einzigartig.

Woran arbeitest du gerade besonders intensiv?
Die Preise im Telekommunikationsmarkt Schweiz sind seit Jahren unter Druck. Wir arbeiten konsequent und kontinuierlich an unseren Kostenstrukturen und suchen nach neuen Wachstumsfeldern, zum Beispiel in ausgewählten Bereichen des IT-Geschäfts.

Welche Kompetenzen werden im Controlling zunehmend wichtig?
Im Controlling gewinnen Kompetenzen wie Datenanalyse, digitale Tools und Business Partnering zunehmend an Bedeutung. Neben analytischem Denken sind Agilität, strategisches Verständnis und die Fähigkeit, Zahlen in überzeugende Geschichten zu verwandeln, entscheidend, um als Copilot die Unternehmensentwicklung aktiv zu gestalten.

Was sind die Herausforderungen für euer Geschäftsmodell in gesättigten Märkten?
Der Wettbewerb ist intensiv, und die Differenzierung über den Preis führt zu sinkenden Umsätzen. Die Kunden erwarten mehr Leistungen. Wachstum über Neukunden ist kaum möglich. Gleichzeitig müssen wir in unsere Netzinfrastruktur investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Was leistet das Controlling zur Bewältigung dieser Herausforderungen?
Neben der Schaffung von Transparenz und der Aufbereitung von entscheidungsrelevanten Daten fokussieren wir uns gemeinsam mit dem Business auf die strategische Ausrichtung der verschiedenen Geschäftsfelder, die Maßnahmenentwicklung sowie deren Umsetzung.

Was bedeutet das für das Mindset der Controller:innen?
Das Denken in Wertschöpfungsketten und den entsprechenden Wertbeiträgen wird immer wichtiger. Offenheit und Neugier für neue Lösungsansätze sind ebenfalls zunehmend wichtige Kompetenzen. Weiter ist das Denken in Szenarien und die Fähigkeit, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, von zunehmender Relevanz.

Welche Rolle kommt AI zu?
AI ist ein Hebel für Effizienz und Wertschöpfung. Mittels AI können Routinetätigkeiten automatisiert und beschleunigt werden. Das führt zu einer tieferen Kostenbasis, die wir benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch in der Kundeninteraktion bietet AI großes Potential. So können wir beispielsweise auf die Kunden zugeschnittene, personalisierte Angebote platzieren.

Was beinhaltet eure AI Strategie für Finanzen und wie skaliert ihr AI?
Im Fokus stehen unsere Hauptprozesse wie Planung, Abschluss und Reporting. Durch eine fundamentale Überarbeitung der Prozesse durch Verschlankung und den Einsatz von AI wollen wir effizientere, schnellere und qualitativ bessere Resultate erzielen.

Kurz gefragt: Was ist für dich…

die wichtigste KPI? Der Free Cashflow zeigt, wie erfolgreich wir uns in einem Marktumfeld mit sinkenden Preisen behaupten können.

das wertvollste Controlling-Tool? Unsere integrierte Planungs- und Reporting-Plattform mit ihren umfassenden und transparenten Daten steht fast immer am Anfang fundierter Entscheidungen.

das Thema, das im Controlling zu kurz kommt? Kommunikation ist zentral. Wer finanzielle Gegebenheiten einfach und verständlich vermitteln kann, verfügt über eine Schlüsselfähigkeit als vertrauenswürdiger Copilot des Business.

das wichtigste Learning in deiner Controlling-Laufbahn? Lieber ungefähr richtig als genau falsch.

Mein Tipp für den Berufseinstieg ins Controlling

Sei neugierig und offen für Neues: Controlling ist mehr als Zahlen. Entwickle ein fundiertes Verständnis fürs Geschäft, lerne moderne Tools und Datenanalyse kennen und über klare Kommunikation. So wirst du vom Zahlenlieferanten zum vertrauenswürdigen Copiloten des Business.

Der Beitrag erschien erstmals im Controller Magazin, Ausgabe Mai 2026.

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Controlling
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