Offenheit: Mitarbeiter durch Werte stärken

Offenheit lautet das neue Schlagwort vieler Vorstände. So vage dieses Ziel auch klingt, so konkret sind die Erwartungen der Entscheidungsträger. Offenheit soll die Kreativität der Mitarbeiter fördern und sie zur Zusammenarbeit animieren. Ergebnis soll eine gesteigerte Innovationskraft des Unternehmens sein. Natürlich darf auch ein gewisses Maß an Kontrolle nicht fehlen. Denn diese ist nötig um Standardisierungen umzusetzen und Effizienzvorteile zu generieren.

Auf dem Weg zu mehr Offenheit sind allerdings noch einige Hürden zu nehmen. Denn Offenheit bringt auch Risiken mit sich. Einerseits können Mitarbeiter auf der ganzen Welt Plattformen zum Austausch nutzen. Andererseits können auf diese Weise auch wichtige Daten verloren gehen. In einer Studie aus 2011 bestätigten 57% der befragten Marketingmanager, dass die geschickte Vernetzung von Mitarbeitern noch Herausforderungen mit sich bringt.

Um die gewünschte Offenheit bei den Mitarbeitern zu erzielen, setzen viele CEOs auf drei zentrale Faktoren. Dazu zählen die Vermittlung von Unternehmensethik und Werten, die einen entscheidenden Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Ferner sollte eine geeignete Atmosphäre für Teamarbeit geschaffen werden. Schließlich müssen konkrete Aufgaben und Ziele definiert werden, um vergleichsweise vage Begriffe wie Offenheit und Kreativität zielgerichtet zu betreiben. (s. Abb.2).