Abb. 1: Geforderte Mitarbeiterkompetenzen im Finanz- und Rechnungswesen Bild: Robert Half, Arbeitsmarktstudie 2017, Befragte: 200 CFOs

Gute Nachrichten für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen: Auch 2018 steigen die Gehälter, teilweise sogar sehr deutlich. Nur eine Gruppe muss sich mit einer Nullrunde zufriedengeben.

Top- und Flop-Positionen in 2018

Die höchste Lohnsteigerung in dem Bereich Rechnungswesen und Buchhaltung erhalten die Hauptbuchhalter, in der Spitze durchschnittlich 4,2% mehr bei einer Tätigkeitsdauer von mehr als 15 Jahren. Auffällig dagegen ist, dass die Leiter Finanzen unabhängig von der Berufserfahrung keine Gehaltserhöhung in 2018 zu erwarten haben. Sie schneiden von allen untersuchten Funktionen und Positionen am schlechtesten ab. Die Tabelle zeigt alle relevanten Berufsfelder und zu differenzierenden Unterteilungen auf.

Robert Half hat in seiner Gehaltsübersicht 2018 die Entwicklung der Gehälter im Finanz- und Rechnungswesen von 2017 nach 2018 untersucht. Dabei wird nach zum einen nach Tätigkeitsbereich und Managementposition unterschieden. Zudem wird nach der Berufserfahrung in die Segmente

3 bis 5 Jahre,

6 bis 9 Jahre,

10 bis 15 Jahre,

Mehr als 15 Jahre.

unterteilt.

2017 2018 Veränderung in EUR in EUR in % Führungskräfte Leiter Buchhaltung 3–5 Jahre 62.500 – 72.500 63.750 – 73.500 1,7 6–9 Jahre 71.750 – 83.250 72.500 – 85.500 1,9 10–15 Jahre 80.000 – 97.000 81.000 – 100.000 2,2 > 15 Jahre > 93.750 > 97.000 3,5 Leiter Rechnungswesen 3–5 Jahre 64.750 – 76.500 66.500 – 78.000 2,3 6–9 Jahre 75.250 – 88.750 76.500 – 92.500 2,9 10–15 Jahre 86.250 – 102.250 86.250 – 102.250 0,0 > 15 Jahre > 100.250 > 100.250 0,0 Leiter Controlling 3–5 Jahre 73.500 – 83.750 73.500 – 83.750 0,0 6–9 Jahre 82.500 – 97.750 83.000 – 98.000 0,4 10–15 Jahre 97.250 – 113.000 98.500 – 115.000 1,5 > 15 Jahre > 111.000 > 113.750 2,5 Leiter Treasury 3–5 Jahre 85.750 – 133.250 87.000 – 135.500 1,6 6–9 Jahre 124.000 – 139.500 124.000 – 140.25 0,3 10–15 Jahre > 134.500 > 135.250 0,6 Leiter Finanzen 6–9 Jahre 97.250 – 125.500 97.250 – 125.500 0,0 10–15 Jahre 119.750 – 141.000 119.750 – 141.00 0,0 > 15 Jahre > 136.500 > 136.500 0,0 Chief Financial Officer (CFO) 6–9 Jahre 126.750 – 212.500 130.500 – 217.00 2,5 10–15 Jahre > 209.250 > 209.250 0,0 Fachkräfte Sachbearbeiter Buchhaltung 0–2 Jahre 31.500 – 35.500 32.000 – 36.000 1,5 3–5 Jahre 35.000 – 40.000 35.250 – 40.500 1,0 6–9 Jahre 40.000 – 48.750 40.250 – 48.750 0,3 Kreditoren-/Debitorenbuchhalter 0–2 Jahre 31.500 – 36.000 32.000 – 36.500 1,5 3–5 Jahre 36.250 – 42.250 36.750 – 42.750 1,3 6–9 Jahre 41.500 – 46.000 41.750 – 47.000 1,4 10–15 Jahre 44.750 – 51.000 45.000 – 51.250 0,5 > 15 Jahre > 50.750 > 50.7500 0,0 Anlagenbuchhalter 0–2 Jahre 32.250 – 35.750 33.250 – 36.500 2,6 3–5 Jahre 35.500 – 41.250 36.500 – 41.750 2,0 6–9 Jahre 39.750 – 48.000 40.750 – 48.500 1,8 10–15 Jahre 47.500 – 50.500 47.750 – 51.250 1,0 > 15 Jahre > 50.250 > 50.250 0,0 Lohn- und Gehaltsbuchhalter 0–2 Jahre 33.750 – 38.750 34.500 – 39.000 1,4 3–5 Jahre 39.000 – 45.250 39.250 – 46.500 1,7 6–9 Jahre 44.500 – 49.750 45.750 – 52.000 3,7 10–15 Jahre 48.250 – 55.750 49.500 – 56.500 2,0 > 15 Jahre > 53.500 > 55.250 3,3 Finanzbuchhalter 0–2 Jahre 34.250 – 38.250 35.000 – 39.250 2,4 3–5 Jahre 38.250 – 44.500 38.750 – 46.000 2,3 6–9 Jahre 42.750 – 48.750 44.750 – 50.250 3,9 10–15 Jahr 47.250 – 54.250 48.250 – 54.250 1,1 > 15 Jahre > 54.250 > 54.250 0,0 Hauptbuchhalter 0–2 Jahre 42.250 – 45.750 43.500 – 48.000 3,9 3–5 Jahre 45.500 – 51.250 47.500 – 53.250 4,1 6–9 Jahre 50.250 – 56.250 52.000 – 58.000 3,3 10–15 Jahr 55.750 – 60.250 57.000 – 62.000 2,6 > 15 Jahre > 59.750 > 62.250 4,2 Alleinbuchhalter 0–2 Jahre 42.000 – 46.000 42.000 – 46.250 0,3 3–5 Jahre 46.000 – 52.250 46.500 – 53.000 1,3 6–9 Jahre 51.750 – 57.000 53.500 – 57.750 2,3 10–15 Jahre 57.000 – 62.750 57.000 – 62.750 0,0 > 15 Jahre > 62.000 > 62.000 0,0 Bilanzbuchhalter 0–2 Jahre 45.000 – 49.500 45.000 – 50.000 0,5 3–5 Jahre 49.250 – 57.000 50.000 – 57.500 1,2 6–9 Jahre 55.250 – 64.250 56.250 – 64.250 0,9 10–15 Jahre 62.250 – 69.250 62.500 – 69.250 0,2 > 15 Jahre > 67.500 > 67.500 0,0 Financial Analyst 0–2 Jahre 48.500 – 53.500 49.000 – 54.000 1,0 3–5 Jahre 54.250 – 68.750 54.750 – 68.750 0,5 6–9 Jahre 66.000 – 76.250 66.000 – 76.250 0,0 10–15 Jahre 75.250 – 80.250 75.250 – 80.250 0,0 > 15 Jahre > 77.500 > 78.000 0,6 Internationaler Bilanzbuchhalter 0–2 Jahre 49.750 – 54.500 51.500 – 56.250 3,4 3–5 Jahre 54.500 – 60.500 56.250 – 62.750 3,6 6–9 Jahre 59.250 – 69.250 62.000 – 70.000 2,9 10–15 Jahr 69.000 – 74.750 69.000 – 76.000 0,8 > 15 Jahre > 74.000 > 75.000 2,0 Interner Revisor 0–2 Jahre 48.500 – 54.000 49.750 – 55.500 2,7 3–5 Jahre 52.500 – 59.500 53.500 – 61.750 2,8 6–9 Jahre 60.500 – 70.000 62.500 – 72.500 3,4 10–15 Jahre 70.000 – 100.000 72.500 – 101.500 2,5 > 15 Jahre > 105.000 > 105.000 0,0

Tab.: Bruttojahresgehälter 2017 – 2018 für Fachkräfte und Führungskräfte in Rechnungswesen und Buchhaltung

Vorteile durch Automatisierung des Finanz- und Rechnungswesens

Digitalisierung und Automatisierung des Finanz- und Rechnungswesens sind längst keine neuen Begrifflichkeiten mehr. IT-affine Mitarbeiter werden händeringend gesucht, auch um zu vermeiden, dass das Unternehmen den Anschluss an seine Konkurrenz verlieren könnte. In den meisten Köpfen der Mitarbeiter steckt allerdings der Gedanke des Arbeitsplatzverlustes durch technischen Fortschritt fest, obwohl diese Sorgen meist unbegründet sind. Trotzdem die Digitalisierung oftmals als Stress- und Risikofaktor wahrgenommen wird, können Unternehmen und deren jeweilige Abteilungen einige Vorteile daraus generieren.

66% der Führungskräfte sind der Meinung, dass ihre Mitarbeiter durch die Automatisierung der Prozesse effizienter und produktiver arbeiten. Die Hälfte der befragten Führungskräfte im Finanzwesen ist davon überzeugt, dass alle Prozesse in der Finanzabteilung optimiert und dadurch sowohl schneller als auch wirtschaftlicher werden. 41% der Befragten sind der Ansicht, dass die Automatisierung für bessere Leistungen der Mitarbeiter sorgt.

Zusätzlich zu den gefragten Skills wie IT- Und Datenanalyse, werden auch Anforderungen wie das unternehmerische Denken, die Fähigkeit für strategische Visionen und Problemlösekompetenzen von den Mitarbeitern des Finanz- und Rechnungswesens verlangt. (s. Abb. 1).

Bisher sind die allgemeinen Fähigkeiten wie Datenanalyse, Kommunikations- und Teamfähigkeit bei den Beschäftigten vorhanden. Kompetenzen wie Problemlösung, Kreativität und strategische Visionen hingegen haben noch ein großes Ausbaupotential. Damit sich die Mitarbeiter der älteren Generation von Finanzexperten nicht gegen die der neuen Generation benachteiligt fühlen, ist die Aufgabe der Führungskräfte, die neuen Technologien den Mitarbeitern so interessant und vorteilhaft wie möglich aufzuzeigen, um den Ehrgeiz der Angestellten zu wecken, sich aktiv mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen.

Arbeitsmarkt fordert flexible und unabhängige Mitarbeiter

Der gesamte Arbeitsmarkt befindet sich derzeit im Wandel und die flexible und unabhängige Arbeit ist auf ihrem derzeitigen Höhepunkt. Langfristige Festanstellungen werden immer seltener, stattdessen vergeben Unternehmen Projekte und Aufträge lieber an Zeitarbeitskräfte und Freiberufliche. Die „Gig-Economy“ hat sich bereits fest in der Unternehmenswelt etabliert. Dennoch setzen in den kommenden fünf Jahren viele Führungskräfte weiterhin auf ein stabiles Beschäftigungsverhältnis. Bei den Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung werden nach den Erkenntnissen der Arbeitsmarktstudie von Robert Half auch in fünf Jahren rund 50% in Festanstellung sein und nur 21% einen Kurzzeitvertrag von unter sechs Monaten haben. Bei den Mitarbeitern mit Führungsverantwortung werden sogar 61% eine unbefristete Stelle ausüben und lediglich 9% Kurzverträge von unter sechs Monaten haben. Im Vorstand und der Geschäftsführung ist hingegen wieder ein minimaler Anstieg der Kurzzeitverträge zu verzeichnen. Dort werden nur noch ca. 58% in Festanstellung sein und rund 10% weniger als sechs Monate im Unternehmen arbeiten.

Die agile und flexible Arbeitswelt bringt allerdings auch Herausforderungen wie die Anpassung der Infrastruktur an die agile Personalstruktur, die Anpassung der Strukturen an die Managementstile und Schwierigkeiten zur Vereinheitlichung der Unternehmenskultur und -werte oder auch das Mitarbeiterengagement mit sich.

Weitere Details zur Studie

