29.08.2012 | Controller Magazin Archiv

Bild: Haufe Online Redaktion

Seit 1976 sind mehr als 200 Ausgaben des Controller Magazins mit über 2.500 Artikeln erschienen. Die „Thementafel“ im Excel-Format bietet die Möglichkeit, nach Überschriften, Autoren sowie Erscheinungsterminen zu recherchieren. Auf die Beiträge kann man über das Online-Archiv zugreifen.

Großes Interesse an früherer Thementafel

Viele Leser des Controller Magazins - Praktiker, Wissenschaftler, Studenten - sind immer wieder einmal auf der Suche nach für sie relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin Archiv. Das rege Interesse zeigte sich auch an den Zugriffszahlen auf die Rubrik "Thementafel/Archiv" in der früheren Form des Themenportals www.haufe.de/controlling. Diese steht in der neuen Fassung seit Mai nicht mehr zur Verfügung.

Neue Alternative im Excel-Format

Um diese Lücke zu füllen, stellen wir ab sofort wieder die Thementafel im Excel-Format zur Verfügung.

Über die Suchfunktion können Sie nach Begriffen in den Beitragstiteln und Autorennamen suchen.

Über die Sortierfunktion können Sie nach der Erscheinungsfolge sortieren.

Der Aufbau

Die Tabelle ist sehr übersichtlich gegliedert und als Excel-Datei sehr einfach zu nutzen.

Autor Titel Jahr Heft Seite Friedag, Herwig; Schmidt, Walter Controlling in volatilen Zeiten - Die DIN SPEC 1086 - ein Leitfaden für die Praxis Teil 2 2012 4 34 Stern, Hermann J. Einige Vergütungsmärchen: Wo Controller aufklären sollten 2012 4 39 Kleinhietpaß, Guido Dienstleistungs-Controlling - Alles anders - oder doch gleich? 2012 4 45 Aschenbrücker, Andreas; Horváth, Péter; Michel, Uwe Was macht Controller erfolgreich(er)? - Der Dream-Car-Bericht der Ideenwerkstatt im ICV 2012 2012 4 49 Weber, Jürgen Hat der ICV Einfluss auf das Verhalten seiner Mitglieder? 2012 4 57

Zum Download-Bereich

Zugriff auf Beitrag über Online-Archiv

Wenn Sie wissen, in welcher Ausgabe ein Beitrag erschienen ist, können Sie über das Online-Archiv zum Controller Magazin auf den Beitrag zugreifen.

Auf die letzten zwei Jahrgänge haben Sie jedoch nur als Abonnent bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV) Zugriff.