CSR-Preisträger 2016 stellen sich vor: Rapunzel Naturkost

27.04.2017 | Interview

Joseph Wilhelm, Firmengründer, Inhaber und Geschäftsführer von Rapunzel Naturkost

Rapunzel Naturkost gilt als traditionell wertegeleitetes Unternehmen. 2016 hat es den CSR-Preis der Bundesregierung gewonnen. Joseph Wilhelm, Firmengründer, Inhaber und Geschäftsführer, beantwortet die Fragen der Haufe-Redaktion zur Geschäftstätigkeit unter sozialen und ökologischen Aspekten und den hohen Standards entlang der Wertschöpfungskette.

CSR ist seit Beginn in der Firmenphilosophie von Rapunzel Naturkost verankert und fest in ihrem täglichen Tun integriert – schon lange, bevor es den Begriff CSR überhaupt gab.

Rapunzel Naturkost - ökonomisch nachhaltiger Erfolg nicht ohne soziales und ökologisches Wirtschaften denkbar

Haufe Online Redaktion: Was motiviert die Rapunzel GmbH, sich für sozial und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften einzusetzen?

Joseph Wilhelm: Nicht nur die Geschäftsführung, alle Mitarbeitenden sind für CSR verantwortlich. Gleichzeitig gibt es eine Arbeitsgruppe im Unternehmen, die sich regelmäßig zu den entsprechenden Themen austauscht und die Weiterentwicklung durch entsprechende Maßnahmen vorwärts bringt.

Für uns ist ein ökonomischer nachhaltiger Erfolg nicht ohne soziales und ökologisches Wirtschaften denkbar. Das ist seit Beginn fest verankert in unserem täglichen Handeln. Ökologisches Handeln ist für Rapunzel als Bio-Pionier fester Bestandteil der täglichen Arbeit und war ja auch der Grund, dieses Unternehmen 1974 zu gründen.

Was war der Grund, am Wettbewerb um den CSR-Preis der Bundesregierung teilzunehmen?

Wir wurden von einem langjährigen Mitstreiter der Biobewegung, Ulrich Walter von Lebensbaum, vorgeschlagen. Beim Studieren der Unterlagen für den CSR-Preis der Bunderegierung wurde uns auch klar, dass dieser tiefgreifend und absolut seriös ist. Wir entscheiden da durchaus kritisch, ob wir uns für einen Preis bewerben oder nicht.

Palmöl auch bei Rapunzel Naturkost ein CSR-Thema

Haufe Online Redaktion: Sie achten beim Palmöl auf strenge Nachhaltigkeitsstandards auch in der Lieferkette. Doch Palmöl ist stark in die Kritik geraten. Wäre es nicht besser Palmöl durch ein anderes Produkt zu ersetzen?

Joseph Wilhelm: Zunächst einmal: Palmöl ist ja nicht per se schlecht. Es kommt vielmehr darauf an, wie es erzeugt wird. Palmöl besitzt von Natur aus ganz besondere Eigenschaften, die beispielsweise bei unseren Brotaufstrichen den ganz besonderen Schmelz erzeugen. Palmöl einfach durch andere Speiseöle ersetzen, trägt nicht zur Nachhaltigkeit bei, denn andere Saaten benötigen ein Mehrfaches an Anbaufläche. Vielmehr ist es wichtig, echt nachhaltiges Bio-Palmöl, das durch fairen Handel auch unseren sozialen Anforderungen genügt, einzusetzen. Und ein weiterer wichtiger Punkt: Es kommt auch darauf an, wo man Palmöl einsetzt. Im Energiebereich, also im Tank, hat es nichts zu suchen.

CSR bei Rapunzel Naturkost heißt Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette

Haufe Online Redaktion: Haben Sie Niederlassungen in Ihren Lieferantenländern um Arbeits- und Produktionsbedingungen einschätzen zu können oder wie lange halten sich Ihre Mitarbeiter dort auf?

Joseph Wilhelm: In unseren eigenen Anbauprojekten, wie in der Türkei haben wir ein festangestelltes Team. Durch unsere direkten Lieferantenkontakte können wir aber bei allen Lieferanten die Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette garantieren. Agraringenieure und Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen sind immer wieder vor Ort. Wir kennen alle Lieferanten persönlich.

Bei unseren Fairhandels-Partnern aus dem HAND IN HAND-Programm sind die Kontakte nochmals intensiver. Außerdem werden dort die Arbeits- und Produktionsbedingungen alle zwei Jahre von externen Inspekteuren kontrolliert und zertifiziert.

Wichtige Säule der Nachhaltigkeit bei Rapunzel Naturkost: Biolandbau

Haufe Online Redaktion: Wie schwierig ist es Biolandbau zu fordern und zu fördern?

Joseph Wilhelm: Es ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, denn sie funktioniert nur, wenn sie langfristig angelegt ist. Und man muss es auch wollen. Rapunzel fördert den Biolandbau bereits seit Anbeginn. Immer wenn wir einen Rohstoff benötigen, den es noch nicht oder nicht in ausreichender Menge in Bio-Qualität gibt, haben wir uns auf den Weg gemacht, um Bauern vom Biolandbau zu überzeugen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man diese unterstützt, zum Beispiel durch Schulungen und langfristige Abnahmegarantien.

Weitere wichtige Säule der Nachhaltigkeit bei Rapunzel Naturkost: Familienfreundlichkeit

Haufe Online Redaktion: Sie gelten als besonders familienfreundlich. Was bieten Sie Ihren Mitarbeitern denn Besonderes?

Joseph Wilhelm: An erster Stelle sind die sehr flexiblen Arbeitszeitmodelle in unserem Unternehmen zu nennen, die eine Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gut ermöglichen. Der Wiedereinstieg nach der Elternzeit wird auch durch mögliche Teilzeitstellen unterstützt.

CSR leben heißt CSR in der Firmenphilosophie fest verankern

Haufe Online Redaktion: Worin sehen Sie persönlich die größte Herausforderung, die CSR an ein Unternehmen stellt?

Joseph Wilhelm: Wenn CSR, wie bei Rapunzel, einfach selbstverständlich, in der Firmenphilosophie fest verankert ist und von allen Mitarbeitenden gelebt wird, ist das keine besondere Herausforderung. So ist dort u.a. zum Thema formuliert:

Unsere Partner behandeln wir fair. Wir berücksichtigen dabei die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im Land.

Unsere Partner in Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel teilen unsere Philosophie.

Wir praktizieren aktiven Umweltschutz durch unser Tun. In unseren Entscheidungen berücksichtigen wir den Schutz der Ressourcen, des Klimas und den Erhalt der Artenvielfalt.

Sichere Arbeitsplätze und ein gutes Betriebsklima sind die Grundlage unseres Erfolges. Selbstverwirklichung (am richtigen Platz sein), Spaß bei und Freude an der Arbeit sind Eckpfeiler unserer Firmenkultur.

Zur Erreichung und Sicherung aller sozialen und ökologischen Ziele sind wir ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Innovation, Produktivität und Effizienz sind unsere Stärken.

All diese Punkte fassen wir in unserem Leitsatz zusammen: „Wir machen Bio aus Liebe.“

Haufe Online Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wilhelm.

Das Interview führte Bettina Brucker M. A., Freie Journalistin und Autorin.

Rapunzel Naturkost ist einer der führenden Hersteller für kontrolliert biologische, naturbelassene und vegetarische Lebensmittel in Europa.