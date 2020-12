Welche Atemschutzmasken erfüllen die Sicherheitsanforderungen?

COVID-19-Pandemie: Wie lange sollte eine Schutzmaske maximal getragen werden?

Erst war es nur die Pflegebranche, die Schutzmasken getragen hat. Seit der Maskenpflicht in Bus und Bahn, Fußgängerzonen, Geschäften und an den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen will jeder wissen: Wie lange schützt die Maske bzw. wie oft muss sie gewechselt werden? Weiter