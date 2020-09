Neue Branchenregel für mehr Sicherheit bei der Baumpflege

Bild: Haufe Online Redaktion Baumpflege ist eine Tätigkeit mit unterschätzten Risiken

Rasen schneiden oder Blumenbeete pflegen sind gärtnerische Tätigkeiten, bei denen die wenigsten an Gefährdungen denken. Und so werden auch die Gefahren bei der Baumpflege unterschätzt, was fatale Folgen haben kann.