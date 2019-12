G 42-Untersuchung für Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung

Bild: Haufe Online Redaktion Beschäftigte im Gesundheitswesen benötigen die G 42-Untersuchung

In vielen Berufen spielt der Schutz vor Infektionskrankheiten eine zentrale Rolle. Das sind vor allem Tätigkeiten, bei denen ein enger Kontakt mit Menschen und Tieren zum Alltag gehört – also jederzeit Ansteckungsgefahr für die Beschäftigten besteht. Die G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“ will diese Gefährdung auf ein Minimum reduzieren.