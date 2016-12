Bereitstellung von Produkten auf dem Markt

Am 1. Dezember 2011 tritt das Produktsicherheitsgesetz in Kraft. Damit setzt Deutschland entscheidende Veränderungen des europäischen Rechts um. So bringt das Gesetz beispielsweise mehr Transparenz für die Verbraucher durch eine bessere Information der Öffentlichkeit. Ingesamt sollen die klareren Regelungen des Gesetzes Beschäftigte und Verbraucher noch besser vor gefährlichen Produkten schützen.Weiter