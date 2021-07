EU setzt auf Wandel sowie Prävention und Vorsorge

Bild: Haufe Online Redaktion Die EU aktualisiert aktualisiert ihren strategischen Rahmen für den Arbeitsschutz

Die Europäische Union will die Rahmenbedingungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aktualisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei der Wandel der Arbeitswelt, Verbesserungen im Bereich der Prävention sowie eine bessere Vorsorge in Bezug auf Gesundheitsrisiken.