Was verdienen Fachkräfte für Arbeitssicherheit?
Die Sifa muss den Unternehmer in allen Bereichen der Arbeitssicherheit im Unternehmen beraten. Bisher sind dies in erster Linie technische Angelegenheiten gewesen, zunehmend muss sie sich aber auch um andere Aspekte des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes kümmern. Dazu gehören beispielsweise die psychischen Belastungen von Arbeitnehmern. Mit anderen Worten: Ein Job, der aufgrund des weiten Aufgabenspektrums auch gut bezahlt sein sollte. Gehören Sifas aber tatsächlich zu den Gutverdienern? Ein Blick in unterschiedliche Jobportale und die Datenbank der Bundesagentur für Arbeit gibt Aufschluss.
Gehaltsspektrum
Grundsätzlich lässt sich sagen: Die Position einer Sifa ist im Vergleich zu Top-Berufen wie Ärzten, Piloten oder Softwarearchitekten sicher nur ein durchschnittlich bezahlter Job. Auch in den Unternehmen, in denen sie eingesetzt sind, dürften sie weit hinter den Führungspositionen und Berufen wie Controllern und IT-Administratoren liegen. StepStone ist das Jobportal mit den höchsten Angaben (alle folgenden Angaben brutto) für das jährliches Gehalt mit mind. 43.300 € (Monatsgehalt 3.608 €) bis bestenfalls 61.200 € (Monatsgehalt 5.100 €). Das jährliche Durchschnittsgehalt liegt dem Portal zufolge bei 51.200 €, das Monatsgehalt bei 4.266 € und der Stundenlohn bei 17 €. Als Einstiegsgehalt wird rund 48.000 € angegeben. Allerdings nennt StepStone diese Werte einmal Durchschnittswerte, ein anderes Mal Medianwerte, daher müssen diese Angaben mit Vorsicht genossen werden. Andere Portale kommen aber auf ähnliche (durchschnittliche!) Monatsgehälter, auch wenn sie mit maximal 2.977 € etwas niedriger sind als bei StepStone. Dieser vom Portal „Gehaltsvergleich“ angegebene Höchstwert wurde auf Basis von rund 1.400 Datensätzen der vergangenen zwei Jahre ermittelt. Die Bundesagentur für Arbeit wiederum gibt als monatliches Mediangehalt 5.132 € an, wobei die Gehaltsobergrenze ihr zufolge bei 6.529 € liegt. Sollte dieser Medianwert zutreffen, dann beträgt das Brutto-Jahreseinkommen einer durchschnittlichen Sifa immerhin mindestens 61.584 €.
Stadt, Bundesland, Geschlecht
Andere Faktoren, die das Gehalt beeinflussen, spielen natürlich auch bei der Sifa eine Rolle. Dazu gehört das Geschlecht. Bei diesem Faktor ergeben sich laut der Bundesagentur für Arbeit allerdings so gut wie keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sifas: Frauen haben ein Mediangehalt von 5.126 €, ihre männlichen Pendants 5.134 €. Weiterhin gilt: die Gehälter im Süden Deutschlands liegen tendenziell über denen im Norden. Die Gehälter in städtischen Gebieten liegen über denen in ländlichen Regionen. Aber es gibt bemerkenswerte Ausnahmen: Laut StepStone verzeichnen Sifas in Bremen mit 62.000 € im Jahr das höchste Durchschnittsgehalt, während ihre Berufsgenossen im Saarland lediglich etwas über 43.000 € verdienen. Das Bundesland mit der größten Anzahl von gut bezahlten Sifa laut Bundesagentur für Arbeit ist nicht Bayern, Baden-Württemberg oder Bremen, sondern Rheinland-Pfalz. Weniger bemerkenswert sind die Städte mit den bestbezahlten Sifa: Hier liegt Stuttgart mit einem Gehaltsspektrum von 49.700 € bis 69.000 € vor Hamburg mit 45.700 € - 64.200 €. Dortmund bildet das Schlusslicht mit 43.700 € - 61.700 €.
-
Bildschirmbrille: Fragen und Antworten
2.052
-
Wiedereingliederung - was ist zu beachten?
1.6881
-
Arbeitsmedizinische Vorsorge: Pflicht oder freiwillig?
777
-
Arbeitsstättenverordnung: Wann ist ein Pausenraum Pflicht?
401
-
Was tun, wenn der Frosch nicht verschwinden will
344
-
Gefahr durch Epoxidharz wird unterschätzt
323
-
Dürfen Mitarbeiter frei bestimmen, wie sie ihre Pause verbringen?
219
-
Wutausbrüchen am Arbeitsplatz souverän begegnen
208
-
Drei-Schicht-System: Grundlagen, Funktionsweise und Arbeitsschutz
198
-
Wenn ein Mitarbeiter nachts nicht mehr arbeiten darf
137
-
Was verdienen Fachkräfte für Arbeitssicherheit?
10.10.2025
-
Heidelberger Modell: Gleichzeitig lernen und bewegen
09.10.2025
-
Umfrage zur Rückenbelastung: Ergonomie des Arbeitsplatzes entscheidend
07.10.2025
-
Der Betriebsarzt sollte mehr Leistungen anbieten können
02.10.2025
-
Die Waldarbeit wird nicht sicherer – auch bedingt durch den Klimawandel
01.10.2025
-
Zeit- und Leistungsdruck: Stress bleibt zentrale Herausforderung im Arbeitskontext
29.09.2025
-
Wie lässt sich die Bleibelastung noch zuverlässiger bestimmen?
26.09.2025
-
Ist der Arbeitgeber zur Getränkeversorgung am Arbeitsplatz verpflichtet – wenn ja, wann?
25.09.2025
-
Fortbildungen im Arbeitsschutz: Safety Performance Indikatoren (SPI)
24.09.2025
-
Pflanzenbetont und proteinreich: Impulse für Kantinen und BGM
22.09.2025