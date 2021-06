Konkrete Ziele erhöhen die Zufriedenheit: Ikigai und Vision-Board

Manche Menschen scheinen ein Dauerabonnement für das Glück abgeschlossen zu haben. Doch was für Außenstehende so wirkt, als würden diese Menschen das Glück automatisch anziehen, ist das Ergebnis eines achtsamen und selbstbestimmten Lebensstils.

In einem japanischen Dorf auf der „Insel der Hundertjährigen“ leben die ältesten Menschen der Welt. Als Grund für ihr langes Leben geben sie Zufriedenheit an. Sie verfügen über ihren individuellen ikigai, was übersetzt so viel heißt wie „Das, wofür es sich zu leben lohnt“.

Konkrete Lebensziele

Menschen, die konkrete Lebensziele haben, sich selbst verwirklichen und ihrer Leidenschaft nachgehen, sind zufriedener als Menschen, die einfach nur in den Tag hineinleben und einem x-beliebigen Job nachgehen. Da der durchschnittliche Arbeitnehmende einen Großteil seines oder ihres Alltages mit Arbeiten verbringt, sollte er / sie auch einer sinnstiftenden Tätigkeit nachkommen.

Wer in seinem Job erfüllt ist, ist produktiver, empfindet mehr Zufriedenheit im Leben, hat weniger Krankheits-/ Fehltage und trägt zu einem positiven Miteinander bei. Bei der Identifikation Ihres „ikigai’s“ kann zum Beispiel ein Vision-Board helfen. Dabei stellt das Vision-Board keine konkrete Wegbeschreibung dar, sondern vielmehr ein Bild von der Art, wie Sie leben möchten.

In vier Schritten zu Ihrem Vision-Board:

1. Brainstorming

Was will ich erreichen? – Sammeln Sie Ihre Träume, Ziele und Projekte, die Sie erreichen oder umsetzten möchten.

Wie sieht das Bild meines erfüllten, glücklichen Lebens aus? – Denken Sie groß! Blockieren Sie sich nicht selbst und schreiben Sie alles auf, was Ihre Augen zum Leuchten bringt und wofür Sie brennen. Hierfür eignet sich die Gliederung nach Lebensbereichen: Beziehungen (Partnerschaft, Familie, Freunde), z. B. Familie gründen, Haus mit Garten Beruf & Finanzen, z. B. Selbstständigkeit, für einen bestimmten Arbeitgeber tätig sein, Berufswahl Gesundheit & Spiritualität (Fitness, Ernährung, Achtsamkeit), z. B. Marathon laufen, Jakobsweg gehen, nachhaltige Ernährung Freizeit (Hobbys, Reisen, Kreativität), z. B. Weltreise, Buch schreiben, Fallschirmsprung



2. Materialien sammeln

Sammeln Sie Bilder, Sprüche und Affirmationen (aus Zeitschriften, Postkarten, eigene Fotos), die ein gutes Gefühl in Ihnen auslösen und mit denen Sie sich identifizieren können. Hierzu zählen auch eigene Bilder von bisherigen schönen Momenten und dem positiven in Ihrem Leben, was Sie bereits schon glücklich macht und auch weiterhin in Ihrem Leben bleiben soll, z. B. besondere Reisemomente oder glückliche Erlebnisse mit der Familie.

3. Kreativ werden

Werden Sie kreativ und erstellen Sie Ihr individuelles Vision-Board. Legen Sie die Bilder zuerst lose hin und sortieren Sie diese nach Lebensbereichen.

4. Achtsamkeit

Hängen Sie Ihr Vision-Board an einen gut sichtbaren Platz, sodass Ihr Blick mehrmals täglich darauf fällt und fragen Sie sich bewusst beim Anblick „Was kann ich heute tun, um mich genauso zu fühlen? Was kann ich heute tun, um diesem Lebensgefühl/diesem Traum ein Stück näher zu kommen?“ Durch die tägliche Konfrontation mit Ihrem Lebensglück, verankert sich dieses Bild in Ihrem Unterbewusstsein. Sie werden achtsamer, entwickeln eine positive Grundhaltung und ziehen entsprechend nach dem „Gesetz der Resonanz“ Positives in Ihr Leben.

Gesundheitsexperte im Betrieb – Förderung der psychosozialen Gesundheit

