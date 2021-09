Auch in der Automobilindustrie gehören manuelle Hebevorgänge bei vielen Arbeitsplätze zur täglichen Arbeit dazu.

Hebevorgänge an manuellen Arbeitsplätzen stellen für die Beschäftigten eine Belastung dar. Wer dabei nicht aufpasst, riskiert seine Gesundheit. Künstliche Intelligenz hilft dies zu verhindern.

Wer an seinem Arbeitsplatz viel und schwer heben muss, ist froh, wenn ein Kollege in der Nähe ist, der mal mit anpackt. Auch der Hinweis des Kollegen, dass man auf seinen Rücken aufpassen soll, kann hilfreich sein. Was aber, wenn man keinen Kollegen hat oder dieser etwas Wichtigeres zu tun hat, als auf einen aufzupassen? Dann ist es gut, wenn moderne Technik diese Aufgabe übernimmt.

Robotik-Exoskelette unterstützen die Hebebewegung

Immer öfter erhalten Mitarbeiter an modernen manuellen Arbeitsplätzen Hilfeleistung von Robotik-Exoskeletten. So erleichtert z. B. BMW seinen Mitarbeitern den Reifenwechsel oder Ikea die Arbeit im Lager. Exoskelette können beim Heben Unterstützung von bis zu 30 kg pro Hebebewegung liefern. Das macht das Arbeiten sicherer und einfacher. German Bionic hat sein Exoskelett nun zusätzlich mit einem neu entwickelten Ergonomie-Frühwarnsystem ausgestattet.

KI-Frühwarnsystem identifiziert gesundheitlichen Risiken in Echtzeit

Bei dem Frühwarnsystem Smart Safety Campanion identifiziert künstliche Intelligenz (KI) in Echtzeit die gesundheitlichen Risiken der Mitarbeiter, definiert Sicherheitsvorkehrungen und verbessert Arbeitsprozesse aufgrund von maschinellem Lernen. Damit nimmt der Arbeits- und Gesundheitsschutz für den Einzelnen deutlich zu.

Vorteile eines Exoskletts mit Ergonomie-Frühwarnsystem

Das System übermittelt Informationen in Echtzeit.

Die Software generiert einen digitalen Zwilling.

Fehlhaltungen, kritische Wiederholungen, riskante Bewegungen oder falsche Hebetechniken werden sofort erkannt.

Bei Übermüdung erfolgt eine Warnung.

Überlastungsbedingte Fehler und Verletzungen können verhindert werden.

Es erfolgen Hinweise zur richtigen Körperhaltung, zu Hebepraktiken sowie Pausen.

Es werden präventive Maßnahmen wie etwa einfache Dehnungsübungen vorgeschlagen.

Die Wirksamkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen lässt sich bei der Durchführung sofort auswerten.

Künstliche Intelligenz trägt zum Schutz der Gesundheit bei

German Bionic bezeichnet sein Exoskelett mit Frühwarnsystem als intelligentes Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. Es unterstützt selbstlernend Hebebewegungen und beugt Fehlhaltungen vor. Ziel ist es, die Gesundheit der Arbeiter zu schützen, Unfallrisiken zu verringern und Arbeitsprozesse zu verbessern.

