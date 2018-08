Bild: Haufe Online Redaktion Damit das Thema Gesundheit nicht vor der Bürotür endet: Betriebliches Gesundheitsmanagement als kontinuierlichen Prozess verstehen.

Bisher verfügt nur etwa ein Viertel aller Unternehmen in Deutschland über ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Und die wissen, dass es sich dabei um keine einmalige Angelegenheit handelt. Denn, so Nadine Pieck, Professorin für Gesundheitsförderung und Prävention in einem Interview: Ein BGM muss mitwachsen.