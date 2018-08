Bild: Haufe Online Redaktion Nur vier Prozent der Arbeitnehmer kommen in den Genuss von Gesundheitsförderungsmaßnahmen am Arbeitsplatz.

Trotz Präventionsgesetz und steuerlichen Vorteilen profitieren nur knapp 4 % der Beschäftigten in Deutschland von der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Und die setzt zudem oft an der falschen Stelle an, wie Sabine Zimmermann von den Linken meint.