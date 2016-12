12.07.2013 | News Berlin/Frankfurt am Main

U-Haft für drei Beschuldigte im Flughafen-Schmiergeld-Skandal

Nach den Schmiergeldermittlungen um Grundstücksgeschäfte am Frankfurter Flughafen sitzen nun drei Beschuldigte in Untersuchungshaft. Den Männern wurden die bereits vorab ausgestellten Haftbefehle von Amtsrichtern in Frankfurt und Berlin eröffnet und nach einer Anhörung bestätigt.mehr