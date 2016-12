01.02.2016 | News Hohe Kartellstrafe

Toshiba und Mitsubishi Electric müssen 131 Mio. EUR zahlen

Manche Kartellvergehen sind auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu erkennen. So auch im Fall für gasisolierte Schaltanlagen (GIS) in Europa. Indirekt mitgemischt haben da Toshiba und Mitsubishi Electric. Dafür wurde gegen die beiden Unternehmen nun ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 131 Mio. EUR verhängt.mehr