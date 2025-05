IDW veröffentlicht Factsheet zur EU-Entwaldungsverordnung

Die neue EU-Entwaldungsverordnung soll Unternehmen dazu verpflichten, entwaldungsfreie Lieferketten sicherzustellen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat dazu ein Factsheet veröffentlicht, das die zentralen Anforderungen erläutert und erste praktische Schritte aufzeigt. Das Institut empfiehlt Unternehmen, sich zeitnah mit der EU-Entwaldungsverordnung zu befassen, da diese Ende 2025 in Kraft tritt.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat ein Factsheet zur EU-Entwaldungsverordnung (EU) 2023/1115 veröffentlicht. Die Verordnung tritt am 30. Dezember 2025 in Kraft und betrifft Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel-, Bau- und Papierindustrie.

Entwaldungsfreie Lieferketten: Anforderungen und Pflichten im Überblick

Das Factsheet fasst die wichtigsten Vorgaben der Verordnung zusammen und gibt erste praktische Hinweise, wie Unternehmen sich darauf vorbereiten können. Es richtet sich an Unternehmen, die Produkte wie Kaffee, Schokolade, Holz oder Reifen auf den EU-Markt bringen, dort bereitstellen oder aus der EU ausführen. Unabhängig von ihrer Größe oder Rechtsform müssen diese Firmen künftig strenge Sorgfaltspflichten erfüllen, darunter:

Datenerhebung: Unternehmen müssen Informationen über ihre Produkte und Lieferketten sammeln.

Unternehmen müssen Informationen über ihre Produkte und Lieferketten sammeln. Risikomanagement: Eine Risikobewertung ist durchzuführen, und bei Bedarf müssen Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden.

Eine Risikobewertung ist durchzuführen, und bei Bedarf müssen Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden. Berichterstattung: Nicht-KMU sind verpflichtet, jährlich öffentlich über ihre Sorgfaltspflichten zu berichten.

Bei Verstößen drohen Sanktionen wie Geldstrafen, die Einziehung betroffener Produkte oder die Abschöpfung von Gewinnen.

Frühe Vorbereitung entscheidend: Chancen und Herausforderungen für Unternehmen

Melanie Sack, Vorstandssprecherin des IDW, betont die Bedeutung einer frühzeitigen Vorbereitung: „Unternehmen sollten sich frühzeitig mit der EU-Entwaldungsverordnung beschäftigen und mit erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen beginnen. Zwar wollen EU und die Bundesregierung den damit verbundenen Bürokratieaufwand noch einmal hinterfragen, dennoch sollten Unternehmen die verbleibende Zeit nutzen, um ggfs. ihre Systeme anzupassen und Compliance sicherzustellen.“

Das IDW-Factsheet bietet nicht nur eine Übersicht über die Anforderungen, sondern auch Empfehlungen für erste Umsetzungsmaßnahmen. Zudem zeigt es auf, wie Wirtschaftsprüfer Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Verordnung unterstützen können.

Die EU-Entwaldungsverordnung bietet laut Sack eine Chance, aktiv zur Bekämpfung der globalen Entwaldung beizutragen. Dennoch gilt es, die bestehenden Unsicherheiten bei der rechtlichen Umsetzung zu meistern. Das Factsheet soll Unternehmen dabei helfen, die neuen Regelungen zu verstehen und sich rechtzeitig darauf einzustellen.

Zum IDW-Factsheet EUDR.