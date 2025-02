Beratungsangebot nawi.berlin

nawi.berlin ist eine Anlaufstelle für Unternehmen in Berlin, die sich mit Fragen zur nachhaltigen Modernisierung beschäftigen. Das Angebot umfasst grundlegende Beratungen, eine umfangreiche Datenbank mit vielfältigen Hilfsangeboten und praktische Tipps zur Umsetzung. In diesem Jahr wird das Projekt durch eine Einstiegsberatung und ein Informationsangebot speziell für die Bedürfnisse von Start-ups erweitert.

Die Plattform nawi.berlin bietet Berliner Unternehmerinnen und Unternehmern praktische Hilfe: Wie können klimaschädliche Emissionen und der Ressourcenverbrauch gezielt gesenkt werden, und welche öffentlichen Einrichtungen bieten dabei Unterstützung? Welche Konsequenzen haben Berichtspflichten für das eigene Unternehmen, und wie kann man damit umgehen? Die Initiative bietet Orientierung, bündelt Wissen und berät Unternehmen in einer kostenfreien Einstiegsberatung.

Seit 2023 fördert der Berliner Senat für Wirtschaft, Energie und Betriebe diese zentrale Anlaufstelle. Das Programm soll auch 2025 fortgesetzt werden. 2025 wird das Gemeinschaftsprojekt vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und dem Impact Hub Berlin umgesetzt.

Bereits über 300 Unternehmen haben von nawi.berlin Unterstützung erhalten. Das Herzstück des Projekts ist eine Suchmaschine für Unterstützungsangebote. Hier finden Interessierte aktuell über 100 Förder-, Beratungs- und Vernetzungsangebote – von Fördermöglichkeiten für betriebliche Elektromobilität über Energieeffizienz-Beratungen bis hin zu Instrumenten und Workshops zur Treibhausgasbilanzierung.

„Unser Ziel, dass Berlin möglichst vor 2045 klimaneutral wird, erreichen wir mit einer Vielzahl an Maßnahmen. nawi.berlin ist eine davon“, betont Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Neben der Unterstützung bei der Verbesserung der Klimabilanz erhalten Unternehmen unter anderem auch Beratung rund um das Nachhaltigkeits-Reporting.

Einstiegsberatung und Informationen speziell für Start-ups

In diesem Jahr wird nawi.berlin neben einer neuen Informationsplattform auch Beratungen anbieten, die gezielt auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten sind. So sollen junge Unternehmen bereits in der Gründungsphase die richtige Richtung für eine nachhaltige Ausrichtung einschlagen. Die Themen reichen von der Wahl der passenden Rechtsform über Fördermöglichkeiten bis hin zu inklusiven Einstellungsverfahren.