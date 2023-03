Corporate Sustainability - Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet eine größere Zahl von Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zudem werden die Anforderungen strikter. Das Buch „Corporate Sustainability – Kompass für die Nachhaltigkeitsberichterstattung“ bereitet Sie auf die neuen Anforderungen vor – jetzt neu in 2. aktualisierter und erweiterter Auflage.

Der Herausgeberband von Dr. Jens Freiberg und Andrea Bruckner versammelt die Expertise von Autorinnen und Autoren aus der Unternehmenspraxis, Prüfungspraxis und Wissenschaft. Damit macht er das anspruchsvolle Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für Nachhaltigkeitsverantwortliche begreif- und handhabbar.

Nachhaltigkeitsreporting: Überblick und Entwicklung

Die Öffentlichkeit blickt immer sensibler auf unternehmerische Verantwortung: Im Zuge von vergangenen Finanz- und Wirtschaftskrisen haben Unternehmen an gesellschaftlichem Vertrauen eingebüßt. Zunehmend wurden und werden daher höhere Anforderungen an die Rechenschaftslegung von Unternehmen gestellt, die über eine reine Berichterstattung der ökonomischen Leistung hinausgehen. Diese Entwicklung stellt Unternehmen vor Herausforderungen, wird aber auch als Möglichkeit gesehen, nachhaltiges Engagement sichtbar zu machen und für die Positionierung zu nutzen.

Das Jahr 2022 brachte grundlegende Änderungen für die nichtfinanzielle Berichterstattung: Mit den Anforderungen des International Sustainability Standards Board (ISSB), der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) und der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) wurden gleich drei Rahmenkonzepte, allerdings in unterschiedlicher Tiefe und mit abweichendem, teilweise jedoch überlappendem Adressatenkreis, veröffentlicht. Der erste Satz der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) wurde im Schnellverfahren noch 2022 verabschiedet. Er ist verpflichtend anzuwenden für Unternehmen in der Europäischen Union, die ab 1.1.2024 stufenweise unter die CSRD fallen. Der ISSB und die SEC gehen in einen zeitintensiveren Prozess zur Analyse und Berücksichtigung der eingegangenen Kommentierungen.

Orientierung im Labyrinth der Anforderungen

Für Unternehmen ist aktuell oftmals nicht transparent, welche Regularien für wen gelten. Wie gelingt der Einstieg in die gesetzeskonforme und zugleich effiziente Nachhaltigkeitsberichterstattung? Das Buch Corporate Sustainability - Kompass für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dient als richtungsweisender Kompass, der die weitere Entwicklung eines Referenzrahmens für die Nachhaltigkeitsberichterstattung begleitet und transparent darlegt – jetzt neu in 2. Auflage, inklusive neuer Beiträge.

Anknüpfend an die 1. Auflage entwickelt der Kompass mit einem Expertenteam, das die Perspektive von Lehre und Forschung, Anwendern, aber auch Prüfern und Adressaten vertritt, die Meilensteine für eine erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen weiter. Das Werk versteht sich als Einführung in die komplexen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und soll als Orientierungshilfe in diesem äußerst dynamischen Umfeld dienen.

Die Inhalte im Überblick:

Einführung

Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller Zum Hintergrund des Nachhaltigkeitsmanagements

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller

Nachhaltigkeit im Unternehmen und in der Unternehmensführung

Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen

Britta Sadoun

Britta Sadoun Quantitative und qualitative nichtfinanzielle Leistungsinformationen

Britta Sadoun

Britta Sadoun Praktische Herausforderungen bei der Bereitstellung von nichtfinanziellen Leistungsinformationen

Lara Kasnitz

Lara Kasnitz Integrierte Berichterstattung als Transmissionsriemen für die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften

Tanja Castor, Stefan Schnell

Tanja Castor, Stefan Schnell NEU: Nachhaltigkeit messen und steuern: was Software leisten kann

Christian Polvka, Alexander Zunic

Nachhaltigkeit messen und steuern: was Software leisten kann Christian Polvka, Alexander Zunic Zur Notwendigkeit von Nachhaltigkeit in der Corporate Governance

Prof. Dr. Patrick Velte

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Frameworks, Standards, Guidance

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller Handelsrechtliche Nachhaltigkeitsberichterstattung

Nils Borcherding

Nils Borcherding NEU: ESRS – die neuen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Julius Hansen

ESRS – die neuen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung Julius Hansen Roadmap Nachhaltigkeitsberichterstattung

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller

Carmen Auer, Nils Borcherding, Viola Möller NEU: Nachhaltigkeitsreporting bei der Vaillant Group

Claudia Altenrath, Timo Beilner

EU-Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums

Offenlegungsverordnung

Dr. Gebhard Zemke, Daniel Troost

Dr. Gebhard Zemke, Daniel Troost Taxonomie-Verordnung

Nils Borcherding

Nils Borcherding Green Bonds – Begebung von grünen Anleihen

Karsten Paape

Karsten Paape Sustainability-Linked Loans – Nachhaltigkeits-Reporting als Wegbereiter nachhaltiger Finanzierungen

Alexander Rasch

Alexander Rasch NEU: Anforderungen des Kapitalmarkts an Sustainability Daten und Reporting

Vinzenz Fundel, Joachim Müller

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – neue gesetzliche Vorgaben für menschenrechtliche und umweltbezogene unternehmerische Sorgfalt

Dr. Heiko Büsing

NEU: ABC der Nachhaltigkeit

Die Herausgeber

Dr. Jens Freiberg ist Wirtschaftsprüfer und Head of Capital Markets der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Er ist Mitglied des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung (FAB) des IDW sowie Mitglied des IFRS Interpretations Committee (IFRS IC).

Andrea Bruckner ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Mitglied des Vorstands der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie ist Mitglied des Hauptfachausschusses (HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW).

